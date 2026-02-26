人民幣匯率波動 致伸看今年變數多

致伸董事長潘永中說，今年上半年有望確定是否全力跨入機器人領域。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕模組廠致伸（4915）今日指出，三大產品線中，車用與智慧物聯今年將維持高雙位數成長，智慧生活產品線因消費聲學新專案出貨，首季也將維持雙位數成長，唯資訊產品較為壓抑；財務長蕭英怡則說明，人民幣升值恐會壓抑今年毛利率表現。

致伸今日舉辦法說會，並公告、說明2025年營運表現。致伸去年稅後淨利26.27億元、年增2.7%，每股稅後盈餘（EPS）5.71元。蕭英怡指出，去年第四季受惠AIoT與安控產品出貨強勁，消費聲學專案貢獻，挹注營運成長。

展望今年，蕭英怡指出，受人民幣、台幣匯率波動壓力影響，今年毛利率、獲利表現還需觀察，尤其4月川習會可能登場，恐會對總經局勢增添變數。此外，記憶體與貴金屬漲價、間接導致零組件調整，也恐會壓抑消費需求，為營運增添挑戰，致伸將審慎面對挑戰。

致伸董事長潘永中也指出，致伸正與客戶合作推進機器人佈局，目前使用聯發科晶片設計整機機器人樣機、並通過潛在客戶驗證，未來也期望使用更高階的輝達晶片進行設計，今年上半年有望確定是否全力跨入機器人領域。

在產品應用別方面，致伸去年第四季資訊產品比重為49%，智慧生活產品19%和車用與智慧物聯（AIoT）為31%。隨著AIoT及AI智慧監控需求持續成長，帶動車用/智慧物聯（AIoT）產品比重逐年提升，產品組合及獲利結構持續優化，強化公司的成長動能。

