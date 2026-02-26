達發：光通訊業務加速成長 全年營運穩健向上

達發看好今年營運有望穩健成長。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠達發（6526）今日召開法說會，去年達發全年合併營收為209.3億元，年增9.4%，創下歷史新高。達發執行副總經理暨發言人謝孟翰表示，首季表現將優於上季與去年同期，今年將加速北美市場的布局，歐洲加上北美營收佔比將接近寬頻事業的50%。

達發指出，隨頻寬升級需求及滲透率的提升，預期10G-PON 產品成長動能延續。在技術迭代方面，下一世代25G-PON開發進程緊隨全球領導同業的步伐，將於上半年送樣，滿足客戶超高速的需求，光通訊業務今年亦加速成長，達發將持續致力於產品技術迭代，並透過深耕全球性客戶拓展市佔，全年營收預期穩健向上。

回顧去年，達發在光通訊及低軌衛星地面接收設備的策略性布局持續發酵，營收步入規模擴張期。同時，結合多條產品線全球性客戶的拓展及產品組合的優化，網通基礎建設事業群涵蓋固網寬頻、乙太網路，以及光通訊產品，整體網通基礎建設事業群營收佔比從前年的35%增加至45%，預期今年佔比將進一步增加。

在光通訊領域，可插拔式光收發模組具靈活配置的優勢，是雲端AI資料中心高速傳輸架構的首選。受惠於雲端AI資料中心對高速、遠距資料傳輸的強勁需求，達發憑藉具競爭力的成本結構及低功耗表現，在優於公司平均毛利率的水準上，客戶布局持續擴大，光通訊業務今年將迎來加速成長，未來幾年預計維持逐年倍數成長的趨勢，中長期成為達發核心產品線。

在低軌衛星地面接收設備領域，主要客戶於去年已躍升為達發乙太網業務前三大客戶，同時也穩定供貨給其他一線運營商。隨著主要客戶衛星部署進入快速擴張期，帶動地面接收設備需求強勁。尤其在規格演進上，主要客戶傳輸頻寬由 1G 邁向 2.5G的升級趨勢，預期帶動達發乙太網PHY晶片出貨價量同步成長。此外，達發的衛星定位晶片也於去年正式切入低軌通訊衛星一線運營商。藉由乙太網跟衛星定位晶片同步深耕，低軌通訊衛星領域將成為今年核心成長動能之一。

在產品升級的部分，除乙太網路2.5G PHY的推出，交換機 Switch 產品亦朝規格升級演進，2.5G 交換機預計於今年上半年送樣，以滿足客戶從 1G 升級至 2.5G的需求。同時，高階產品10G PHY 也在 2025 年下半年正式出貨，搭配達發10G-PON及聯發科（2454）Wi-Fi平台，提供具競爭力的高階解決方案，出貨區域成功覆蓋歐洲及日本、韓國等指標性市場，預期今年將帶來更多營收貢獻。隨市占擴大與產品組合的優化，加上在低軌通訊衛星供應鏈的布局，乙太網產品線將延續強勁的成長動能。

另一方面，除了雲端需求，AI 資料中心的大規模運算也需要仰賴相對應的網路架構支撐，這不僅帶動網通晶片需求，更同步推升網通產品規格升級速度。達發的固網寬頻旗艦產品10G-PON，正把握全球升級加速趨勢，目前全球10G-PON滲透率僅約20%，市場潛在成長空間仍大。

近年來，達發 PON 與聯發科技的 Wi-Fi合作，提供多家一線運營商完整解決方案，此策略性佈局在歐洲市場已見成效，從 2024 年到 2025 年，達發寬頻產品，歐洲地區營收貢獻顯著成長。同時，10G-PON 的成長率優於整體寬頻產品，成為驅動成長的引擎之一。

至於高階AI物聯網事業群，覆蓋藍牙，包括藍牙音訊及藍牙傳輸，以及衛星定位晶片，公司持續專注於高單價、高技術門檻市場，特別是商務耳機與助輔聽領域。其中，助輔聽領域是公司看好的藍海市場，具高毛利且醫療法規規範的高進入門檻領域，自去年第四季開始，達發正式攜手全球前五大助輔聽品牌，陸續推出幾款具備 OTC 功能的新產品，證明了達發的技術已具備進入全球一線品牌供應鏈的能力。達發結合即時 AI 語音分離與主動雜訊過濾等核心技術，未來產品更將逐步拓展至醫療等級的助聽器。

此外，達發憑藉平台既有客戶優勢，以及超低功耗與超低延遲等技術，已經成功進入全球前三大電競品牌的鍵鼠搖桿控制器高階藍牙晶片供應鏈，並持續開發新產品，未來目標從消費市場拓展至B2B行業應用市場，確立達發在藍牙領域中的長期成長動能。

