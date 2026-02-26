研華去年第四季EPS創同期新高 特別股利提振配息率衝上91％

研華去年第四季每股盈餘3.58元，創近8季新高，並改寫歷史同期新猷。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）今日召開董事會通過去年第四季財報，單季每股盈餘（EPS）3.58元，創近8季新高，並改寫歷史同期新猷，2025全年每股盈餘12.25元。針對去年股利分派，研華預計配發現金股利11.2元，配息率91.4%，以今日收盤價366.5元計算，殖利率約3%。

研華2025全年營收達708.82億元、年增19%，毛利率39.8%、年減1個百分點，營益率16.3%、年增1.2個百分點，歸屬母公司業主淨利105.93億元、年增17.53%，每股盈餘12.25元、年增17.2%。

研華第四季營收179.21億元，季增0.8%、年增10%，毛利率39.8%，季增0.9個百分點、年減1.4個百分點，營益率15.7%，季增0.5個百分點、年增0.3個百分點，歸屬母公司業主淨利31.03億元，季增12.2%、年增17.5%，每股盈餘3.58元，季增11.9%、年增17%。

研華觀察，以去年第四季營運而言，北美、歐洲、中國、台灣與新興市場的營收表現，均較2024年同期雙位數增長，僅北亞市場年對年持平。各事業群表現方面，年對年均為雙位數增長，整體表現強勁

展望樂觀 啟動3年特別股利計畫

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，2025年是集團展現營運韌性並成功轉型的關鍵年份，不僅締造營收規模歷史新高，更確立以邊緣運算、AI解決方案為核心的長期成長路徑。去年第四季整體接單與出貨比值（B/B Ratio）已達1.33，其中北美、歐洲、中國等三大區域分別為1.28、1.57與1.25。

陳清熙認為，依照研華在手接單水位來看，目前市場需求持續強勁，整體營運展望維持正向，未來將持續深化邊緣端AI應用布局，確保長期成長動能。此外，研華拍板結構性優化股利政策，不僅提升經常性現金配發率常態性至70%至80%，更通過期間限定特別現金股利案，預計連續3年自資本公積每股額外加發2元現金股利。

根據研華規劃，為回饋股東並展現對經營前景的堅定信心，因此優化結構性的股利政策，首先取消每3年配發股票股利的慣例，正式轉為「全現金股利」模式，並同時啟動期間限定特別現金股利案，於2026至2028年連續三個派息年度，加發現金股利2元，預計總加發金額規模上看52億元。此舉旨在建立透明、穩定且具預測性的長期獲利回饋機制，進一步提升股東價值。

以此計算，研華針對2025年度每股擬配發現金股利9.2元、配息率75%，另以資本公積每股配發特別現金股利2元，合計每股配發現金11.2元，總配發率達91.4%，落實經營成果與股東共享，本案將交付股東常會承認後通過。

