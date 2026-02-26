恐怖！晶片戰爭作者驚爆1款中製電動車9成數據全傳回北京

中國電動車引發國安風險疑慮。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國電動車對國安的威脅令人不寒而慄，晶片戰爭作者米勒（Chris Miller）在英媒撰文驚爆，挪威研究員因德斯托伊（Tor Indstøy）對一款中國製造的蔚來電動汽車進行調查，發現該車蒐集的數據中有90%被傳輸到中國的伺服器。他示警，中國製汽車存在網路安全威脅。

米勒在金融時報撰文稱，儘管福特和中國小米均近期否認雙方考慮成立合資企業，在美國生產汽車的訊息，但這樣的合作並非毫無道理，因為西方傳統汽車製造商需要中國在電動車領域的專業技術，而中國車企則需要進入利潤豐厚的美國汽車市場。

請繼續往下閱讀...

文章直指，中國汽車製造商希望在美國銷售汽車，面臨的主要障礙並非關稅，而是限制使用中國網路系統的相關規定。在美國銷售的汽車可以使用中國產塑膠和玻璃，但不能使用中製通訊晶片或自動駕駛軟體。

文章稱，美國監管機構的首要關注點是安全。一輛典型的高端汽車可能配備十幾個監控鏡頭，外加雷達和感測器，用於蒐集車輛周圍一切的圖像，還配備內部語音感測器和監視器，以監控注意力不集中的駕駛。

文章提及，挪威研究員因德斯托伊（Tor Indstøy）曾對一款中國製造的蔚來電動汽車進行調查，發現該車蒐集的數據中有90%被傳輸到中國的伺服器。

文章強調，（中製電動車）間諜活動的風險顯而易見，更大的問題在於潛在的破壞風險。根據此前披露的訊息，挪威研究人員將一輛中製電動巴士駛入廢棄礦坑內，在完全隔絕外部訊號干擾的環境下，檢視車輛的數位系統架構。研究發現，中製巴士的控制系統直接連接網際網路，製造商可透過遠端存取控制器區域網路。車輛的電源管理與電池系統可透過行動網路連線存取，被視為可「遠端關閉開關」。

根據波蘭智庫OSW的報告，歐洲人現在也開始將汽車視為安全威脅。波蘭正準備禁止中國汽車進入軍事基地。英國國防部據稱已告知官員，由於擔心被竊聽，不要在裝有中國電子設備的汽車內進行敏感對話。

文章認為，美國的聯網限制已成為一項強而有力的戰略籌碼，美國的規定要求中企必須轉移技術和智慧財產權才能進入美國市場。這增強美國汽車製造商的實力，並維護美國對關鍵軟體系統的影響力。

文章稱，削弱這些規則將是一個錯誤。在不斷發展的電動車和自動駕駛汽車競賽中，對聯網設備的控制而非關稅，才是美國在全球汽車產業中最有力的籌碼。如果中國企業想要進入美國汽車市場，不僅要建廠並僱用美國工人，還必須使用美國技術。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法