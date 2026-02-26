年後換工作？yes123調查：逾8成上班族難開口提離職 約2成敢直接裸辭！

yes123求職網進行「馬年離職潮與企業留才調查」。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕yes123求職網進行「馬年離職潮與企業留才調查」，結果在今天（26日）正式出爐！調查顯示，有40.7%還是選擇「新工作有著落之後」；38.6%選擇「開始找新工作之後，到新工作有著落之前」；不過，剩下20.7%卻選擇「開始找新工作之前」，代表這群人有當「裸辭族」的勇氣！

尤其，還有高達八成二（82.3%）的上班族表示，對於「向公司提出離職」這件事情，其實心中「覺得有困難」！

對於農曆年後想換工作，向老東家表達離職想法的「最佳時間點」，究竟該如何決定呢？根據yes123求職網的調查顯示，大部分的人仍舊採取較保守的方式，包括：有40.7%還是選擇「新工作有著落之後」；38.6%選擇「開始找新工作之後，到新工作有著落之前」。

只是在提出離職請求後，假如公司沒有採取任何慰留動作，卻有超過五成（57.7%）的勞工坦言，其實「會有失落感」：可能覺得自己並不受重視，沒有被當成企業內部的重要人才。

yes123求職網的調查顯示，如果公司有哪些慰留動作，上班族可能就會選擇留下來？在可複選情況下，主要依序為：「加薪」（75.8%）、「升職」（50.2%）、「發獎金、有分紅」（41.2%）、「改變工作內容」（40%），以及其次為「增加員工福利」（32.4%）、「調部門」（22.7%）、「老闆或主管施以人情壓力」（16.8%）。

實際上已有97.1%的人指出，曾有過「主動」向公司提出離職的經驗；而且在可複選情況下，當時優先選擇「口頭提出」（81.3%），或是「有正式書面辭呈」（51.6%），較少數是「透過電子郵件」（25.2%），或者「透過簡訊」（19.3%）。

本次調查更發現，可能不知道如何開口，甚至擔心壓力大，結果有近八成（79.6%）的上班族透露，其實並「不會」老實跟主管、老闆，說出內心真正離職的理由。

取而代之，若在可複選情況下，有75.5%以「職涯規劃」，當作表面上的離職原因；61.7%則拿「家庭因素」當成擋箭牌；40.9%選擇的理由是「身心健康因素」；39%說出的理由為「有進修深造計畫」。

反之，在應徵新工作、面對面試官時，則有62.1%「選擇性透露」真正的離職理由；但仍有32.4%，還是「不會透露」真正原因；代表共有94.5%「持保留態度」，僅剩少數5.5%會「完整透露」。

針對年後準備離職的人，有些企業卻會採取「軟硬兼施」的態度：一方面有留人動作，另一方面卻給予壓力！從yes123求職網的調查發現，在提出離職後，有高達68.1%的人表示，「曾經遇過」來自公司方面的刁難。

其中，主要被「刁難」的情況，在可複選情況下，主要依序為：「以找不到人為藉口，延後離職日」（65.3%）、「以交接未完為藉口，延後離職日」（44.2%）、「老闆或主管開始對自己冷言冷語」（38.2%），以及「要求放棄獎金或分紅」（27.9%）、「離職日前，工作量突然暴增」（21.9%）。

其他遭遇的「離職刁難」狀況，又還有：「要求放棄未休的年假或補休」（20.8%）、「找藉口預扣或延後發薪」（19.6%）、「突然要求簽署保密條款或競業禁止契約」（18.5%），以及「找藉口不發離職證明書」（14.6%）、「離職日前，突然被改變職務或職位」（13%）。

此外，yes123求職網的調查發現，有高達七成八（78.3%）的企業表示，會進行所謂的「離職面談」！但是歷經一番懇談之後，其中又有81.1%的公司自認，「確實了解」多數員工真正離開的原因。

企業端自認的「員工離職導火線」，若在可複選情況下，前五名分別為：「薪資的問題」（62.7%）、「工作內容的問題」（46.3%）、「工作壓力的問題」（37.3%），以及「個人家庭因素的問題」（32.3%）、「獎金或分紅的問題」（30.3%）。

一旦沒有完成人員慰留，後續要傷腦筋的問題，就是企業得再費時彌補職位空缺！此次調查就顯示，預估今年要補齊離職後的「非主管職」職缺，企業平均得花上3.3個月，大約為99天；假設是想補齊「主管職」的職缺，預估需要耗費4.1個月，大約為123天！

而且、為了不讓人才流失，針對年後轉職潮，有高達七成二（72.3%）的企業指出，「會採取」調薪策略因應！ 若想留住「非主管職」的人才，企業平均願意「調薪4.8%」；針對「主管職」人才的話，資方平均更願意「調高6.9%」的薪資；如果以「平均幅度」來看，後者約為前者的1.44倍。

只是以實務上來說，仍然有超過半數，也就是59.2%的企業坦言，「曾經遇過」員工以「離職手段」要求調薪。

觀察此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌建議上班族：「人情留一線，日後好相見！」完美離職是一門學問，更是一種藝術！避免辭職後衍生糾紛，或者在同業間留下所謂的「壞名聲」，正式離開公司前，要保持「不卑不亢」的應對方式：繼續堅持正面的工作態度到最後，並且確實完成交接和離職手續，同時確保勞工權益不受損。

楊宗斌也指出，過年後將離職的上班族，除了需要把職掌的工作進行交接外，依勞基法規定，還要有「事前預告」的時間，而且是隨著年資深淺有所不同，其規定如下：一、繼續工作三個月以上一年未滿者，於十日前預告之。二、繼續工作一年以上三年未滿者，於二十日前預告之。三、繼續工作三年以上者，於三十日前預告之。

這項「馬年離職潮與企業留才調查」，是由yes123求職網於2026年2月10日到2月23日，以網路問卷進行抽樣，調查「20歲（含）以上」的求職會員，同時「畢業或役畢（免役）」，有效問卷共1,318份，信心水準為95%，誤差值為正負2.7%；至於企業部份，有效問卷共1,077份，信心水準為95%，誤差值為正負2.99%。

