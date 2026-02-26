美股收盤》輝達盤後公布財報！道瓊走升307點 台積電ADR續漲

週三美股上漲。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕輝達週三盤後公布財報，業績超出預期，主要得益於其核心資料中心業務營收成長75%。週三華爾街股市收高，延續科技股領軍的漲勢，觸及兩週高點。道瓊工業指數上漲307.65點、0.63%，標準普爾500指數上漲0.81%，那斯達克指數上漲1.26%，費城半導體指數上漲1.62%，台積電ADR漲幅0.51%，收在387.73美元。

綜合外媒報導，輝達在2026財年第四季度每股盈餘為1.62美元，營收681.3億美元，均高於分析師預期。輝達在新聞稿中表示，淨收入幾乎翻倍，從去年同期的221億美元增至430億美元。輝達週三股價上漲1.44%至195.62美元，盤後交易一度上漲逾3%。

除了輝達股價上漲支撐，奧本海默公司上調人工智慧巨頭甲骨文的評級，甲骨文股價上漲1.2%，領漲軟體股。至於第一太陽能公司及勞氏公司均發布財報，年度業績展望弱於預期，導致其股價分別下跌13.6%和5.6%。

道瓊工業指數上漲307.65點或0.63%，收49482.15報點。

標普500指數上揚56.06點或0.81%，收在6946.13點。

那斯達克指數揚升288.40點或1.26%，收在23152.08點。

費城半導體指數上漲135.09點或1.62%，收報8467.43點。

