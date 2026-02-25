美貿易代表：中國關稅維持35％至50％ 全球關稅將升至15％

葛里爾說，中國關稅將維持在35%至50%之間。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕《彭博》報導，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）25日指出，在美國最高法院判決總統川普先前的關稅措施失效後，美國尋求將中國產品的關稅維持在35%至50%之間，具體稅率取決於商品種類。他也表示，川普總統將在未來幾天簽署命命，將全球關稅從現有的10%提高至15%，並尋求與已達成貿易協議的國家維持「連續性」。

葛里爾接受《福斯財經（Fox Business）》訪問說，「我們預期（中國的）關稅稅率維持不變，我們不打算將關稅升高超過此區間，我們亟欲堅守我們之前達成的協議」。川普預定3月底或4月初與中國國家主席習近平會面，討論延長雙方的關稅休兵協議。

葛里爾說，一些國家的關稅或許將升高超過15%。在美國最高法院推翻川普對等關稅後，他隨即簽署行政命令，引用《1974年貿易法》第122條款，課徵全球10%關稅，該關稅最高稅率上限為15%，為期150天。美國官員已表示，他們將利用這段時間，透過其他授權，包括301條款與232條款，重建川普先前的關稅機制。

葛里爾指出，「我們期待我們的工作有連續性，即使現在我們實施10%關稅。對一些國家將升高至15%，其他可能更高，我認為這與我們看到的關稅類型一致，其目標就是確保計畫的連續性」。

他之後在《彭博》電視節目上表示，「現在我們實施10%稅率，未來將發布公告，將稅率上升至15%，該程度是恰當的」。

他也說，美國與加拿大貿易官員25日通話，並計畫幾週後會面，他補充，川普政府對於達成美加貿易協議的看法保持開放，他說，「他們有一些與我們達成協議的看法，我們當然對此持開放態度」。

他也表示，25日早上他與加拿大貿易部長勒布朗（Dominic ​LeBlanc）通話，他們將在未來幾週於華府會面，「我們以開放態度談話，看看他們會說什麼」。

