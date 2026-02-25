自由電子報
大樂透頭獎摃龜 春節大紅包開出21組

2026/02/25 22:00

今晚大樂透頭獎摃龜，春節大紅包開出21組。（記者鄭琪芳攝）今晚大樂透頭獎摃龜，春節大紅包開出21組。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（25日）大樂透頭獎摃龜，下期（26日）頭獎保證1億元。大樂透春節大紅包則開出21組，總中獎注數24注，其中18組為單注中獎、各得100萬元，3組為2注均分、各得50萬元；春節小紅包開出38組，總中獎注數為46注，其中30組為單注中獎、各得10萬元，8組為2注均分、各得5萬元。

台彩表示，截至本期為止，大樂透春節大紅包累積開出361組、剩餘119組，春節小紅包累積開出569組、剩餘231組，下期（26日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

根據今晚開獎結果，本期大樂透中獎號碼「07、15、22、38、45、49」，特別號「31」。大樂透春節大紅包中獎號碼「02、05、11、20、24、26、38、40、45」；春節小紅包獎號「16」。

另外，本期今彩539中獎號碼「05、22、28、35、36」；39樂合彩中獎號碼「05、22、28、35、36」。本期49樂合彩中獎號碼「07、15、22、38、45、49」。本期3星彩中獎號碼「683」；4星彩中獎號碼「9312」。

