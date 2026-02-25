大谷翔平簽名款潛水錶「限量1700支」售價曝光 搶到絕對是贏家

精工錶宣布推出兩款Seiko Prospex系列限量版腕錶，以紀念品牌形象代言人大谷翔平的卓越成就。兩款腕錶將於4月24日正式發售。（示意圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕2月25日，精工錶宣布推出兩款Seiko Prospex系列限量版腕錶，以紀念品牌形象代言人大谷翔平的卓越成就。

這兩款腕錶將於4月24日正式發售，每款限量1700支，預計零售價為28萬6000日圓（約台幣5.7萬元）。其中一款以Divers 1965 Heritage潛水錶為基礎，搭載6R55機械機芯，動力儲存約72小時，防水深度達300公尺。錶殼直徑40.0毫米，厚度13.0毫米，採用經獨特「DiaShield」表面處理的精鋼材質。

錶盤以灰藍色為主色調，靈感源自大谷翔平效力洛杉磯道奇隊時的客場球衣，並以金色點綴，象徵著他所取得的成就，包括連續三年四次全票當選MVP（最有價值球員）獎。

這款腕錶的設計靈感源自MLB特製金色標誌貼片，並將其運用於錶圈、錶冠、指針和刻度之上。作為限量版，錶冠鎘刻有大谷翔平的球衣號碼「17」。

錶扣錮刻有大谷翔平的簽名，錶底蓋則刻有「SHOHEI OHTANI LIMITED EDITION」（大谷翔平限量版）字樣及序號。錶帶可進行六檔微調，每檔約2.5毫米，最大調整範圍約15毫米，確保從日常配戴到潛水都能獲得舒適的配戴體驗。此外，還附贈特製錶盒。

