鐵腕阻中國洗產地！美對印度等3國太陽能產品設定最高143％關稅

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，美國商務部在判定存在不公平補貼行為後，對印度進口的太陽能產品課徵126%初步關稅，印尼與寮國也分別課徵86%至143%、81%關稅。該稅率是基於對外國產品的補貼認定，美國政府指稱，相關補貼讓出口商的銷售價格低於美國製造的太陽能產品售價。

報導說，面臨美國高關稅的中國太陽能製造商，為進入美國市場，加劇將生產移至東南亞國家。其轉移的產線最初集中在柬埔寨、越南、馬來西亞與泰國，這4國產品之後也遭美國高關稅衝擊，導致中國製造商再將產能轉移至其他亞洲國家。

去年7月，美國太陽能製造商提出申訴，指控中國業者將過於廉價的印度、印尼與寮國產品大量輸入美國。相關申訴引發給美國國際貿易委員會啟動反傾銷與反補貼調查。最終判決預定7月6日宣佈，美國商務部正進行印度、印尼與寮國太陽能產品的反傾銷調查。

根據彭博新能源財經（BloombergNEF）統計，2025上半年，印度、印尼與寮國佔美國太陽能模組進口57%。

美國商務部數據顯示，2024年從印度進口的太陽能產品達7億9260萬美元，為2022年進口額逾9倍。花旗集團分析師巴格里（Vikram Bagri）指出，相對高的關稅將使印度太陽能板業者難以進入美國市場。

向美國商務部提出申訴的美國太陽能製造與貿易聯盟指出，相關調查是保障美國製造的必要措施。

該聯盟律師布萊特比爾（Tim Brightbill）表示，「此判決對於恢復美國太陽能市場的公平競爭，是重要一步；美國製造商正投資數十億美元重建本國產能、創造高薪工作，如果容許不公平的貿易進口扭曲市場，相關投資不可能成功」。

相關關稅與美國總統川普上週遭美國最高法院駁回的全面關稅措施不同。他目前對全球產品課徵新的10%關稅，並尋求將稅率提高至15%。

