黃仁勳透露將秀「前所未見」技術 全球首款1.6奈米晶片來自台積電

輝達執行長黃仁勳本人透露，他將在GTC主題演講中展示「前所未見」的技術。業界將看到全球首款1.6奈米晶片的亮相，該晶片預計是來自台積電製造。圖為黃仁勳與台積電董事長魏哲家合照。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達GTC（GPU Technology Conference）大會將於美東時間27日至29日在美國華盛頓特區登場，執行長黃仁勳本人透露，他將在主題演講中展示「前所未見」的技術。在大會中業界將看到全球首款1.6奈米晶片的亮相，該晶片預計是來自台積電製造。包括美媒wccftech；韓國媒體《朝鮮商業》的最新報導，指出今年的GTC大會將是輝達費曼晶片（Feynman）的首次公開亮相。

目前關於費曼晶片的細節資訊還很少，但我們知道它將首次採用台積電的A16（1.6奈米）晶片。A16晶片也是半導體領域的重大飛躍，它採用了超強功率軌（SPR）技術和全球最小的製程。

輝達預計將成為台積電在A16製程初期量產階段的首個客戶，而且很可能也是唯一的客戶。因為據稱行動客戶可能會在稍後採用該晶片標準，因為它需要進行架構改造。然而，費曼在2026年GTC大會上的展示還有另一個有趣的亮點。

輝達的Feynman顯示卡展示會可能類似於當年Vera Rubin在 GB200 全面量產時舉辦的發布會，內容包括功能介紹、架構概述以及量產時間表。至於Feynman何時發布，媒體預計將於2028年開始量產，而根據輝達的策略，客戶出貨時間可能會延後到2029-2030年。

