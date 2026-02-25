個資外洩案調查出爐 酷澎：僅1名台灣用戶資料遭存取

酷澎稱與數發部、第三方專家合作，完成資安外洩案調查。（路透）

〔記者歐宇祥／台北報導〕國際電商巨頭酷澎（Coupang）去年底爆出個資大規模外洩，當時傳高達3370萬筆個資遭駭，近日韓國政府調查報告出爐，證實此案為酷澎韓國前員工的犯罪行為，酷澎台灣也發布公告，該名前員工的未授權行為也包含接觸了約20萬個酷澎台灣帳號的用戶資料，並儲存了「1名」台灣用戶的資料。

酷澎說明，此資安外洩案是酷澎韓國前員工針對酷澎、酷澎客戶的犯罪行為。儘管主要受害地區為韓國，不過在台灣也與數位發展部合作，委任第三方鑑識與資安專家Mandiant與Palo Alto Networks進行調查。

酷澎強調，根據調查結果：

１、「沒有任何高度敏感資訊遭接觸」：專家已經確認本次事件遭接觸的客戶資料僅限基本聯絡與訂單資訊，包括客戶姓名、電郵地址、電話號碼、配送地址以及有限的訂單記錄，沒有任何財務或支付資訊、登入憑證（如密碼），或政府核發的身分證件資料曾遭接觸。

２、「設備全數追回、資料曾被儲存範圍有限」：所有已知曾被該名前員工用於本次事件中的設備均已追回並接受完整的鑑識分析。經由Mandiant確認，鑑識證據符合以下結論：該名前員工曾儲存約3000個酷澎韓國用戶資料以及1個酷澎台灣帳號的用戶資料，且後續已刪除上述資料。

３、「沒有證據顯示相關資料曾被該名前員工以外的人看過」：目前沒有證據顯示任何經存取的客戶資料曾被他人閱覽、分享或轉移給任何第三人。

４、「沒有任何客戶資料遭到濫用」：多家資安公司持續監控之結果得以佐證此結論，監控範圍遍及暗網、深網、Telegram、中國通訊平台以及其他論壇。截至目前為止，沒有發現任何與本事件相關的客戶資料遭不當使用的情形，也沒有任何證據顯示任何與本事件相關的酷澎客戶資料出現在上述來源中。

５、「存取途徑已完成封堵」：該名前員工用以存取系統的管道已於2025年11月即完成封堵與修補，不再對酷澎客戶資料構成任何風險。

酷澎台灣也表示，調查結果均已立即通知數發部，後續相關事宜推動，亦將持續與數位發展部保持密切合作。酷澎強調：「對本次事件造成的擔憂與不便，向酷澎台灣的客戶致上最誠摯的歉意。保護客戶信任是我們的責任，我們將以謙卑且積極的態度面對本次事件，並透過持續強化管控、提升監督機制，以及清楚的溝通來持續精進。」

酷澎也指出，將直接通知受影響的酷澎台灣客戶，並依據適用的台灣法律，確實履行本次事件相關的所有義務，並將提供總金額超過新台幣2億元的補償方案，每位受影響的客戶將獲得總價值新台幣1000元的酷澎購物折價券。

