解決缺工 大同鋁業攜手中國生產力中心啟動MES智慧製造轉型

大同鋁業總經理張哲碩（左）今與中國生產力中心總經理張寶誠（右）簽署MES系統建置計畫合約。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國內鋁門窗生產大廠大同鋁業成立迄今57年，因應擴廠增加產能布局，解決廠內師傅高齡、少子化衝擊缺工等問題，今天與中國生產力中心簽署「MES（製造執行系統）輔導建置計畫」，啟動智慧工廠升級工程，預計可提升生產良率、降低生產成本，以ESG核心價值，共同推動台灣鋁業升級。

簽署儀式今天在嘉義縣民雄鄉大同鋁業公司進行，由二代接班、總經理張哲碩與中國生產力中心總經理張寶誠完成合約簽署，雙方互贈紀念品；該系統預計今年底建置完成，象徵大同鋁業將從傳統製造邁入數據驅動的智慧製造時代。

張哲碩表示，國內鋁門窗市場持續增長，然而鋁門窗生產製程複雜，生產過程變數因子掌控不易，尤其與客戶、供應商之間的串聯，傳統以電話、E-Mail或Line聯繫，未來透過MES（製造執行系統）讓上、下游聯繫更有效率，同時能掌握排程、物料流向，提升營運彈性與交付效率，為客戶創造更具競爭力的價值。

張哲碩說，公司在2011年起與日本三協立山株式會社展開深度技術合作，吸收日本精密製造核心工藝，公司增加產能、提升市佔率之際，透過MES建置計畫因應師傅高齡、招募人才不易問題，將匠人精神建立成數位化標準流程，在系統即時監控物料公差、製作品質下，實踐「品質是設計出來」理念，讓每一道工序維持高度一致的穩定良率。

張寶誠說，此計畫包含數位轉型、智慧製造、智慧服務3大模組，其中如數位轉型仰賴數據拋接，過去傳統產業數據都透過人工蒐集、統計、分析，透過MES系統能整個蒐集、分析做成管理決策；製造過程無法完全自動化，然而導入數位化應用，能將製作規格更精準；以往大同鋁業銷售客戶以建商為主，然而現在消費市場以人為本，許多消費者直接向製造廠下單，此系統將有助擴充大同鋁業的銷售管道與產能。

