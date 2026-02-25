焦點股》廣達：北美AI商機帶旺產業鏈 帶量上漲

廣達認為，公司持續打入AI伺服器供應鏈的前段班，預計輝達新一代的 Vera Rubin平台在今年8月可望出貨。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕北美雲端服務供應商巨擘亞馬遜（AWS）與Meta今年持續增加AI運算能量，市場看好總投資金額可望超過千億美元規模，帶旺AI伺服器代工產業前景，其中，原廠委託設計製造商（ODM）廣達（2382）今日在買盤搶進之下，盤中一度漲逾5%，截至中午12時53分暫報295.5元，漲幅4.05%，成交量4萬2418張。

廣達認為，公司持續打入AI伺服器供應鏈的前段班，預計輝達（NVIDIA）新一代的 Vera Rubin平台在今年8月可望出貨，但適逢起步初期，因此全年貢獻業績占比還不會太大，不過由於其延續既有GB200、300的系統設計，有助於整體量產進度與執行效率。

請繼續往下閱讀...

廣達觀察，AI伺服器出貨型態也持續朝向機櫃與叢集為主流，公司目前集中鎖定L11訂單，部分專案則延伸至L12，僅少數通用型伺服器仍維持單機配置，除了AI伺服器全年業績會有三位數成長，通用型伺服器也能有不錯的表現。

因應AI伺服器需求持續成長，廣達同步加快產能與人力布局，過去兩、三年團隊幾乎每週都在檢視擴產計畫與執行時程，今年產能目標倍增，並以L11為主要擴充方向。人力方面，伺服器相關團隊今年預計再增加約500至800人，以支撐快速放量需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法