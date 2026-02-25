Gogoro第一代電池今年全面退役 新車第4季越南開賣

Gogoro 執行長姜家煒今天宣布，第一代電池今年全面退役，將再投資10 億元支持能源事業，全新換電站產品「GoStation Q」將扮演海外市場落地的關鍵角色。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕Gogoro 執行長姜家煒今天宣布，第一代電池今年全面退役，將再投資10 億元支持能源事業，全新換電站產品「GoStation Q」將扮演海外市場落地的關鍵角色。

姜家煒表示，Gogoro見證台灣電動車產業10年發展，第一代電池已完成階段性任務，於今年全面退役，並將再投資10 億元用於支持能源事業穩健發展。

在全台換電需求的核心熱區，Gogoro 也預計新增逾 100 座 GoStation，提供車主更優質的換電服務。

Gogoro 更揭示了全新換電站產品「GoStation Q」，將扮演海外市場落地的關鍵角色，GoStation Q 具備「快、快、快」三大特色。

所需面積僅為既有 GoStation 的 1/3，熱門商圈點位選擇更多、佈點更快；使用現成 220V 電力，建置時間更快；散熱結構再進化，電池充電速度更快。

Gogoro 計畫於今年底在台灣進行小型試點，並於2027年正式導入越南市場，能夠有效降低建置門檻、縮短部署時程和確保佈建彈性，加速推動電動機車普及。

姜家煒指出，越南政府積極推動運具電動化政策，自2026年起河內特定區域和時段限制燃油機車通行。

Gogoro 瞄準政策轉型契機，2025 年與 Castrol 成立合資公司 Castrol Gogoro Mobility，Gogoro 負責產品設計和技術提供，Castrol 負責通路銷售與在地營運，展現強強聯手的優勢。

雙方將於第2季展開商用車隊試點計畫，邀請數家商用平台夥伴加入，並建設 24 座換電站，蒐集當地使用數據與反饋。

同時針對越南消費者用車情境量身打造全新車款，預計於 2026 年第4季開賣。

