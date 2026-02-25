年賺1.8億、住豪宅！38歲科技公司CEO悲吐「成功背後」慘痛代價

日媒以真實案例揭示，經營者若無法建立「誰來做都能運轉」的系統，公司運作最終將以犧牲個人時間與家庭關係為代價。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在外界眼中，事業得意的年輕企業家，背後或許有看不見的代價。日本一名年收高達9億日圓（約新台幣1.8億元）的38歲科技公司CEO，在事業急速擴張之際，因長期忽視家庭與組織制度建設，最終導致核心員工離職、公司運作失衡，甚至妻子帶著孩子離家，讓他痛悟所謂「成功」背後的沉重代價。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，38歲的高橋在東京設立辦公室，公司營收連年成長，訂單不斷湧入。新客戶簽約、大型專案到手、人才錄用消息接連不斷。對他而言，「擴張」就是企業存在的證明。

事業順遂之餘，他與妻兒住進高級公寓，週末帶家人到高檔餐廳用餐，年幼兒子曾驕傲地說「我長大也要當社長」，那一刻，他感受到滿滿的成就與責任，讓他無比滿足。

然而，在公司快速成長的背後，組織結構問題卻悄然浮現。當第一位員工離職時，他並未放在心上；隨後離職人數增加，他則以「年輕人缺乏毅力」帶過，未深究真正原因。事實上，敢於提出建議與質疑的優秀人才逐漸離開，留下的多是唯命是從的員工。

隨著人員流動頻繁，業務逐漸集中在少數關鍵員工身上，形成嚴重「屬人化」現象：部分業務僅特定人員熟悉、社長需親自核准事項大幅增加、決策權責模糊、制度文件遲遲未建立。原本應著手進行的組織改革，包括明確分工、降低CEO核准比重與建立標準流程，卻因「無法立即帶來營收」而一再延後。

轉折點出現在一封標題為「關於辭職的諮詢」的電子郵件。寄件者是公司橫跨多部門、掌握整體運作的核心人物。對方坦言已達極限，選擇離職。此後，公司幾乎所有決策重新回到高橋身上，訊息與請示不斷湧入，他每日工作至深夜才返家。

家庭關係也因此亮起紅燈。某天清晨，兒子輕聲說出「爸爸昨天又不在，是在工作嗎？」讓他感到刺痛。即使安排假日陪伴家人，他仍手機不離手，頻繁接聽電話與回覆訊息。最終，妻子對他說出關鍵一句「你人在家，卻不在。」

數週後，妻子帶著孩子返回娘家。這場變故讓他意識到，真正的問題並非員工能力不足或市場競爭激烈，而是自己長期忽略組織設計與權責分工，使公司成為高度依賴個人的「巨大個體戶」。

專家指出，許多企業主在擴張期忽視制度建設，導致決策過度集中、風險無法分散。一旦關鍵人員離職或經營者出現意外，企業便面臨停擺危機。經營者若無法建立「誰來做都能運轉」的系統，公司運作最終將以個人時間與家庭關係為代價。

