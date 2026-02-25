總獎金30萬元！智慧局號召專利分析好手組隊競賽

智慧局舉辦產業專利分析與布局競賽。（智慧局提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕為強化我國專利分析與產業布局實務能量，經濟部智慧財產局主辦的「2026年產業專利分析與布局競賽」自今（25）日起正式開放報名。智慧局表示，本屆競賽總獎金為新臺幣30萬元，廣邀全台專利分析好手組隊參賽，透過競賽機制培育具備產業即戰力之專業人才，協助我國產業持續創新發展。

智慧局表示，本屆競賽延續廣受好評的「企業出題、人才解題」機制，共集結25家企業提出54項前瞻技術主題，題目內容高度扣合全球科技發展脈動，涵蓋半導體與資通訊、生技醫療、智慧製造及綠能科技等關鍵產業領域。所有題目均來自企業當前面臨的技術與布局需求，讓參賽者得以直接對接產業實務議題，挑戰真實情境下的專利分析任務。

透過競賽歷程，參賽團隊可深入探討具前瞻性的技術議題，累積專利分析與策略規劃之實務經驗，並展現專業能力；企業也可藉由競賽成果，獲得多元且創新的分析觀點與建議，進一步促進產學研交流合作，達成人才培育與產業發展的雙重效益。

智慧局進一步說明，為協助參賽團隊順利投入競賽，特別規劃一系列專利檢索、分析方法與布局策略的實作課程，讓初入此領域的參賽者快速建立基礎。晉級複賽的團隊，更將獲得智財專家一對一指導，深化分析內容，提升專利情報運用效益。

競賽報名期限自即日起至115年4月10日（星期五）下午5點截止，得獎團隊成果將於頒獎典禮公開展示，智慧局誠摯邀請各界好手踴躍參與，把握機會，展現專利分析實力。詳細競賽簡章與資訊，可至官方網站查詢。

