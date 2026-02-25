黃金才大漲！又遭下殺了

週二（24日）黃金價格下跌。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕週二（24日）黃金遭遇獲利了結，同時受到美元走強打壓，此外，交易員等待美國關稅計畫更明確的線索，以及華府與德黑蘭會談的結果，黃金價格下跌。

黃金現貨價下跌1.4%，報每盎司5158.24美元。

4月交割的黃金期貨下跌0.9%，報每盎司5176.30美元。

《路透》報導，Kitco Metals資深分析師威科夫（Jim Wyckoff）表示：「金價先前再度展現走高的趨勢，因此我懷疑這只是技術性回檔。」他補充指出，美元走強也打壓著金價。

金價週一盤中曾觸及三週高點，因美國最高法院裁定美國總統川普動用緊急狀態法加徵關稅已違憲。然而，美國週二對所有非豁免商品徵收10%臨時關稅，落實特川普週五首次宣布的新關稅。

伊朗與美國預定週四在日內瓦舉行第3輪核談判，而兩國長期敵對關係引發軍事衝突風險的擔憂，正日益升高。

威科夫說：「在美伊緊張局勢和關稅不確定性限制黃金拋售的情況下，穩健的避險需求依然存在，基本面持續提供支撐。但隨著金價逼近歷史高位，將面臨強勁阻力，要突破新高可能需要新的地緣政治催化劑。」

其他貴金屬交易

現貨白銀下滑 1.2%，報每盎司 87.21 美元。

現貨鉑金上漲 1%，報每盎司 2175.95 美元。

現貨鈀金上漲 2.3%，報每盎司 1785.35 美元。

