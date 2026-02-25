台積電最新名次曝！市值衝破2兆美元創紀錄 全球市值前10強揭曉

台積電市值正式突破2兆美元大關。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電ADR週二（24日）大漲4.25%，收在385.75美元，市值正式突破2兆美元大關，寫下新里程碑，成為美股史上第8家叩關2兆美元的企業，亦是第1家達到此境界的台灣企業，根據全球企業市值最新排名，台積電排在第6名。

台積電股價表現強勁，不斷創下歷史新高，24日盤中達到1975元，台積電美國存託憑證（ADR）同創歷史新高，盤中最高達到389.18美元，終場收在385.75美元，上漲15.71美元，漲幅4.25%。

請繼續往下閱讀...

根據Companiesmarketcap統計，台積電市值首度突破2兆美元關卡，居全球企業市值第6名。

其他1至5名全球市值企業，分別為輝達、蘋果、Alphabet（Google）、微軟、亞馬遜；6至10明則為沙烏地阿美石油公司、Meta、博通、特斯拉。

台積電今（25）日延續強勁走勢，早盤攻上2000元關卡，再創新天價，上漲35元，市值攀高至新台幣51.86兆元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法