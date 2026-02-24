台股續創新高 法人：｢4理由」台股指數上看4萬點

兆豐投信正式進軍主動式ETF市場，圖為「兆豐台灣豐收主動式ETF證券投資信託基金（00996A）」擬任基金經理人王仲良。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台股今日大漲927點，推升加權指數站上34700點新高，不過，法人眼中的台股不僅如此，兆豐投信今日指出，考量AI需求旺盛、寬鬆貨幣政策、產業庫存維持低檔、企業獲利持續成長等4大利多支撐，預期2026年股市將繼續延續多頭上漲走勢，台股今年的指數可望達到36000點至40000點的區間，且今年上漲的個股將比去年更為多元化。

看好2026年（金馬年）台股在AI浪潮下的多頭格局，以及投資人對超額報酬的渴望，兆豐投信董事長陳佩君今（24）日宣佈，進軍主動式ETF市場，將於3月4日起募集「兆豐台灣豐收主動式ETF證券投資信託基金（00996A）」。該基金主打「選股無死角」的差異化策略，結合經理人主動操作與量化模型輔助，在台股上市櫃企業中精選50至70檔優質標的，以「穩健豐收」搭配「成長α」的雙軌機制，協助投資人全面掌握AI上中下游產業鏈及多元成長契機。

陳佩君說，00996A 是台灣第12檔主動式 ETF，兆豐投信也是第9家發行主動式 ETF 的投信。雖然兆豐投信屬於中型投信，但無論是主動式 ETF、平衡型ETF 還是共同基金，都有越來越好的表現，今年也如同往年，預計發行4檔基金，對於首檔主動式ETF（00996A），期許可以成為兆豐投信第1檔規模破百億的ETF。

不同於市場上許多主動式ETF受限於追蹤指數規則，僅能鎖定上市前50大或150大權值股，00996A採取更靈活的「全域選股」策略。00996A擬任基金經理人王仲良指出，面對AI時代「大者恆大」的競爭格局，大型企業雖具備財務穩健與高資本支出的優勢，但台灣供應鏈中，許多中小型股也具備驚人的成長爆發力。因此，00996A鎖定「上市前150大」搭配「上櫃前50大」的企業，不僅囊括台積電、鴻海等龍頭股，更能主動挖掘出同業「看得到買不到」、正處於高成長期的中小型隱形冠軍，真正實現α（超額報酬）的投資目標。

投資配置上，王仲良表示，該基金預計將6成以上資金配置於具備現金流穩定、競爭力突出的中大型「豐收型企業」，為投資人提供下檔保護；其餘資金則透過團隊深入研究基本面與量化數據輔助，鎖定具轉機題材或高成長潛力的中小型股，力求在市場廣泛發現前先行佈局，精準配置，讓投資組合既穩健又不失攻擊力。

展望2026年，王仲良分析，台股在「4大利多」的支撐下，長線多頭可期，一是AI基礎建設需求持續暢旺，帶動硬體供應鏈獲利；二是全球貨幣政策趨於寬鬆，資金動能充沛；三是產業庫存已調整至低檔，回補需求浮現；四是企業獲利預期重回成長軌道。

