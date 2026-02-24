新案買氣入冬 2025年全台預售屋揭露總數 年減67％

面對房市景氣快速轉變，新建案已轉為個案表現。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年是全台預售屋買氣的寒冷冬天，全年實價揭露總件數近4.24萬件，對比買氣有如炎熱夏天的2024年預售屋揭露總件數、高達13.06萬件，直接少掉約8.82萬件、年減幅逾67%。

進一步觀察2024、2025年六都加新竹縣市的預售屋揭露件數，其中以新竹縣市買氣衰退最明顯、年減幅約8成，而台中市、台南市以及高雄市等三都年減幅則超過7成，桃園市買氣年減約68%，反觀雙北市年減幅則較小，均不到5成。

政策抑制 房市買氣明顯量縮

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雙北市早期是房市領頭羊，但近幾年因半導體、科技等產業投資帶動下，雙北市以外的都會區成為房市交易熱區，房價也跟著大幅飆漲，甚至把雙北市遠遠拋在身後。

不過，歷經房價短期快速大漲過後，政策出手抑制，促使房市已經沒有不買會更貴的預期氛圍，尤其投資、投機等非自用買盤退場，而自用買盤也顯得猶豫，因此，雙北市以外的都會區、買氣量縮幅度相對明顯，至於，雙北市則是還有自用撐盤，加上去年北市還有輝達議題帶動區域買氣，預售市場還能維持一定量能。

曾敬德表示，面對房市景氣快速轉變，新建案已轉為個案表現，現在更要端出很多特色的建案才容易順銷，包括價格合理、捷運站、平面車位、一定規模的基地、品牌建商，甚至有些還會搭配容易付款的方式吸引消費者，建商現在不僅是要想辦法端出牛肉，現階段還相當考驗開發商的籌資能力。

