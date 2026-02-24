一篇7000字「末日報告」竟撼動華爾街對AI恐慌 揭示全球新危機

美國周一道瓊斯指數下跌800點，原因竟然是來自一篇7000字的假設性文章。這份「病毒式末日報告」（Viral Doomsday Report）揭示華爾街對人工智慧未來的深切焦慮。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國《華爾街日報》周二（24日）報導，在科技股占主導地位、且市場對人工智慧前景充滿波動的市場中，美股出現劇烈的股價波動，美國周一道瓊斯指數下跌800點，原因竟然是來自一篇7000字的假設性文章。這一份「病毒式」傳播的「末日報告」（Viral Doomsday Report）揭示了華爾街對人工智慧未來的深切焦慮。

Citrini Research發布的一份病毒式傳播的報告揭示了人們對人工智慧的新擔憂，描繪了一幅黑暗的未來圖景：技術變革將引發白領知識型工作競相壓榨的惡性循環。先前市場對超大規模資料中心營運商過度支出的擔憂已不再重要，而對軟體產業顛覆的憂慮也遠不夠；「全球危機」即將到來。

請繼續往下閱讀...

報告指出，新的、更廣泛的問題是：如果人工智慧對經濟的利好作用如此之大，以至於實際上對經濟造成了利空作用，那會怎麼樣？近幾週來，人工智慧顛覆產業的擔憂蔓延至軟體、私人信貸、保險和財富管理等產業。

週一的市場波動延續了人工智慧引發的市場波動。Citrini是一家規模不大但憑藉宏觀和主題股票研究在Substack上累積了大量粉絲的研究機構。該機構在其最新文章中指出，軟體公司、支付處理商和其他公司構成了一條「圍繞白領生產力增長的相互關聯的長鏈」，而人工智慧勢必會顛覆這一格局。

Citrini在一篇被描述為2028年6月情景而非預測的文章中寫道：「在整個現代經濟史上，人類智慧一直是稀缺資源」、「我們現在正在經歷這種溢價的消退。」這就是人工智慧帶來的衝擊。

GammaRoad Capital Partners首席投資長喬丹·里祖托（Jordan Rizzuto）表示，人工智慧相關顛覆性技術的定價「比大多數人預期的要快得多」。

彭博也報導指出，Citrini報告於週日在社群媒體上發布，透過對未來情境的假設，概述了全球經濟各個領域可能面臨的風險，並特別指出食品配送服務和信用卡公司正面臨困境。

人工智慧「恐慌交易」再次爆發，人們對人工智慧顛覆性力量的擔憂日益加劇，導致快遞、支付和軟體公司的股價下跌。

週一的許多舉措與Citrini概述的情況大致吻合，即快速發展的人工智慧工具使得各行各業可以削減開支，從而引發大規模白領失業，進而導致金融傳染。

軟體公司Datadog、CrowdStrike和Zscaler的股價均暴跌超過9%。國際商業機器公司（IBM）的股價下跌13%，創下自2000年以來最糟糕的單日表現。

近年來向科技業提供巨額貸款的私人信貸公司週一也遭受重創。 Blue Owl股價下跌3.4%，Apollo Global Management股價下跌5%。從華爾街最大的銀行到區域性金融機構，其他貸款機構的股價也紛紛下跌。

這種焦慮情緒，加上華府方面關稅政策不確定性的再度升溫，導致周一主要股指承壓下跌。道瓊工業指數領跌，下跌1.7%，或822點。標普500指數下跌1%，那斯達克指數下跌1.1%。

此外，川普總統表示，他將把旨在取代上週被最高法院裁定為非法的多項進口稅的新全球關稅提高至15%。儘管這給貿易協議或正在進行的談判帶來了更多不確定性，但許多分析師認為，其經濟影響將相對有限。目前川普對全球的10%關稅已在24日上路。

受投資人湧向避險資產的推動，債券價格上漲。 10年期美國公債殖利率週一收在4.026%，創下11月下旬以來的最低收盤價。貴金屬價格也恢復上漲動能。近月黃金期貨價格上漲2.9%，至每盎司5,204.70美元；白銀期貨價格上漲5.2%，至每盎司86.52美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法