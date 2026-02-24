20家日本實體遭列黑名單 中國商務部稱︰阻止日本「再軍事化」

自去年日本親中議員讓首相高市早苗重申「台灣有事」議題，引發中國政府展開一系列報復制裁，2國關係持續緊張。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕自去年日本親中議員讓首相高市早苗重申「台灣有事」議題，讓中國政府展開一系列報復制裁，2國關係持續緊張。中國商務部宣布今（24）日宣布，將涉嫌「參與提升日本軍事實力」的20家日本實體列入出口管制管控名單，並宣稱這項措施是為了制止日本「再軍事化」和「擁核企圖」。

根據中國商務部官網最新公告，他們根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將三菱造船株式會社等「參與提升日本軍事實力」的20家日本實體列入出口管制管控名單。

公告還指出，凡列入出口管制管控名單的20家日本實體，將採取2項措施。第一，禁止出口經營者向上述20家實體出口兩用物項，同時禁止境外組織與個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給相關實體，正在進行中的出口活動須立即停止；第二，若因特殊情況確需出口，業者應向中國商務部提出申請風險評估報告與書面承諾。

公告強調，中國商務部將對關注名單實體的兩用物項出口實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查，涉日本軍事用戶、軍事用途以及一切有助提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口不予批准。中國商務部發言人也表示，上述這些相關措施目的是在制止日本再軍事化與擁核企圖，屬於「正當、合理、合法行為」。

中國商務部發言人指出，本次列單僅針對少數日本實體，且管制範圍限於兩用物項，不影響中日正常經貿往來，請守法經營的日本企業「無需擔心」；此外，中國商務部還將另外20家日本實體列入關注名單。目前確認已中國商務部被列入出口管制管控名單的20家日本實體，包括多家日本重工與航太、防務企業及相關機構：

1. 三菱造船株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding Co.）

2. 三菱重工航空發動機株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, Ltd.）

3. 三菱重工海洋機械株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery & Equipment Co., Ltd.）

4. 三菱重工發動機與渦輪增壓器株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Engine & Turbocharger, Ltd.）

5. 三菱重工海事系統株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Maritime Systems, Ltd.）

6. 川崎重工航空宇宙系統公司（Kawasaki Heavy Industries Aerospace Systems Company）

7. 川重岐阜工程株式會社（KAWAJU Gifu Engineering Co., Ltd.）

8. 富士通防衛與國家安全株式會社（Fujitsu Defense & National Security, Ltd.）

9. IHI 原動機株式會社（IHI Power Systems Co., Ltd.）

10. IHI 主要金屬株式會社（IHI Master Metal Co., Ltd.）

11. IHI 噴氣機服務株式會社（IHI Jet Service Co., Ltd.）

12. IHI 宇航株式會社（IHI Aerospace Co., Ltd.）

13. IHI 航空製造株式會社（IHI Aero Manufacturing Co., Ltd.）

14. IHI 宇航工程株式會社（IHI Aerospace Engineering Co., Ltd.）

15. 日本電氣網絡傳感器株式會社（NEC Network and Sensor Systems, Ltd.）

16. 日本電氣航空宇宙系統株式會社（NEC Aerospace Systems, Ltd.）

17. 日本海洋聯合株式會社（Japan Marine United Corporation）

18. JMU 防務系統株式會社（JMU Defense Systems Co., Ltd.）

19. 防衛大學（National Defense Academy of Japan）

20. 日本宇宙航空研究開發機構（Japan Aerospace Exploration Agency）

