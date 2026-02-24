UNIQLO新品「拼接休閒鞋」太可愛！舒適好穿引爆網友好評

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本服飾品牌優衣庫 （UNIQLO）以其高品質、低價格的休閒服飾而廣受歡迎，日媒指出，UNIQLO的「拼接休閒鞋」（コンビネーションスニーカー）因可愛的配色與舒適好穿，而受到消費者好評。

日媒報導，UNIQLO的「拼接休閒鞋」特色在於原創開發的鞋底，擁有復古風格外觀以及良好抓地力。鞋墊與鞋底提供良好的緩衝效果，確保舒適的穿著感。鞋內襯採用柔軟毛圈材質，即使赤腳穿也非常舒適。此外，鞋款具備優異的彈性，行走輕鬆，適合日常穿搭使用。

而鞋款的配色組合也很吸引人，共有三種顏色：BEIGE（米色）、WINE（酒紅色）和LIGHT GREEN（淺綠色），售價為4990日圓（約1030元新台幣）。

購買拼接休閒鞋的消費者回饋指出：「配色極具巧思，非常可愛」、「鞋款柔軟且輕便」、「對顏色與質感都感到滿意」、「行走舒適、穿著方便」等好評不斷。

UNIQLO的「拼接休閒鞋」（コンビネーションスニーカー）受到消費者好評。（圖擷取自UNIQLO官網）

