台灣人好會買！爆買這麼多美國牛、豬肉

美國牛肉示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國農業部（USDA）數據，2025年美國豬肉出口量、出口金額均創歷史紀錄；牛肉方面，雖全年出口受中國市場影響，但12月出口量仍出現自今年4月以來最大單月出貨表現，顯示年底需求回溫；美國羊肉出口量則創10多年來新高。值得注意的是，台灣市場在2025年底表現回升，美豬對台出口年增143％，美牛出口金額創年度單月高點。

《The National Provisioner》報導，2025年12月，美國豬肉出口總量達25萬7846公噸，較去年同期下降3.5％，但仍為2025年第3大單月出口量；出口金額7.46億美元（約新台幣234億元），年減3％，同樣位居全年第3高水準。

請繼續往下閱讀...

市場表現方面，墨西哥需求持續走強，12月出口量與出口值雙雙創下歷史第2高紀錄。此外，出口至南韓、日本、加勒比海、東協（ASEAN）與台灣的出口量也較去年同期成長。

然而，中國、加拿大、中南美洲及大洋洲出貨量下降，部分抵銷增幅。

2025年美國豬肉全年出口總量達294萬公噸，較2024年創下的歷史紀錄減少3％，但仍為歷來第3高（略低於2020年水準）。出口總值84億美元，雖年減3％，仍創歷史第2高紀錄。

美國肉類出口協會（USMEF）總裁兼執行長霍斯特倫（Dan Halstrom）表示：去年美豬在西半球市場表現出色，需求多年維持動能，而與自由貿易協定（FTA）夥伴國的免關稅待遇是成長基礎。他希望未來貿易談判能維持市場准入，並移除其他市場障礙。

牛肉方面，12月出口總量達9萬8595公噸，年減10.5％，但為自4月以來最大單月出貨量（美國對中國市場准入自3月起受限）。出口金額為8.920億美元（約新台幣280億元），年減10％，但同樣為4月以來最高水準。

12月對台灣、中東、東協（ASEAN）、加勒比海、南美洲與香港的牛肉出口量均較去年同期成長；對日本持平；對南韓、墨西哥與加拿大僅小幅下降。然而，由於對中國出口幾近停滯，抵銷其他市場增幅。

若排除中國市場因素，12月美國牛肉出口量其實年增4％，出口金額更成長6％。

外媒報導台灣市場部分。2025年12月美國對台豬肉出口量較去年同期成長143％，達1187公噸；出口金額也年增139％至320萬美元（約新台幣1億元）。

至於美國牛肉出口台灣部分，12月美牛對台出口量6569公噸，年增7％；出口額7530萬美元（約新台幣23億元），創2025年單月最高；雖全年牛肉出口量與出口值分別年減6％，無論出口量（5萬8714公噸）或出口值（6.676億美元）均呈現年減。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法