川普15％新關稅今下午生效 一圖看各國影響：台灣得利、日韓反受挫

《路透》列出各國最新關稅影響，台灣略受惠、日韓反受挫。（圖擷自《路透》）

〔即時新聞／綜合報導〕美國最高法院裁定美總統川普去年實施的對等關稅無效，川普隨後簽署行政命令依美國122條款對全球統一課徵15%疊加關稅，將於台灣時間今（24日）下午1時開始實施的關稅措施；《路透》列出各國最新關稅影響，台灣略受惠、日韓反受挫。

據《路透》報導，美國最高法院撤銷了以國家緊急狀態為由實施的「對等」關稅後，川普隨後採取的對全球徵收15%臨時關稅的舉措，使世界貿易陷入了新一輪的混亂。新關稅預計在台灣時間今下午登場。

《路透》列出各國對於新關稅的影響，巴西、中國平均關稅降幅高達13.56個百分點、7.14個百分點，台灣也略降1.25個百分點；英國、歐盟、新加坡則將因新稅率受挫，其中英國、義大利、新加坡、法國關稅分別平均增幅2.05個百分點、1.7個百分點、1.13個百分點、0.96個百分點。日韓兩國也受挫，分別增0.45個百分點、0.56個百分點。

報導指出，對與美國達成雙邊協議來避免相互關稅影響的國家來說，這些協商好的協議能否持續下去。歐盟和英國都已表示希望保留這些協議。然而，一些評論人士認為，美國最高法院的裁決推翻了雙方試圖避免的互惠關稅的法律依據，引發了人們對這些協議本身是否能繼續有效的質疑。

