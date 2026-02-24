焦點股》台光電：高階銅箔基板比重衝80％ 外資喊3000元

台光電後市備受法人看好。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕在AI伺服器、網通設備及低軌衛星等應用需求持續升溫帶動下，銅箔基板（CCL）產業景氣持續向上，台光電（2383）積極擴產，美系外資出具最新報告看好台光電2025至2027年期間的產能年複合成長率（CAGR）可望達25%至30%，2026至2027年來自M7等級以上高階CCL產品的營收占比，將由2025年約60%提升至70%、80%以上，將台光電目標價從2300元調升至3000元。

截至10:28分左右，台光電股價上漲5.06%，暫報2285元，成交量逾1905張，短線有望挑戰前高2370元。

美系外資分析，隨著M7、M8、M9等級產品售價持續上揚，台光電在2025至2027年期間的ASP（產品平均單價）年複合成長率預估將達20%以上，進一步推升整體營收表現，綜合產能擴張與售價提升的雙重動能，2025至2027年期間的營收年複合成長率可達約50%，成長動能明確。隨著產品組合持續朝中高階發展，毛利率與獲利能力可望同步提升，帶動每股稅後盈餘（EPS）成長加速。

