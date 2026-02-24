巴拿馬正式廢除長和2港口經營權 由馬士基與MSC接管

巴拿馬最高法院裁定，長和子公司「巴拿馬港口公司（PPC）」經營巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）的合約違憲。圖為巴爾博亞港。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕巴拿馬政府週一（23日）正式公布最高法院裁決，宣布撤銷香港長江和記實業旗下子公司在巴拿馬運河2座關鍵港口的特許經營權，並安排丹麥航運巨頭馬士基（Maersk）以及總部位於瑞士的地中海航運公司（MSC）暫時接手港口營運。

綜合媒體報導，巴拿馬最高法院於1月30日裁定，長和子公司「巴拿馬港口公司（PPC）」經營巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）的合約違憲。

請繼續往下閱讀...

對此，長和於2月4日發表聲明表示強烈反對，並宣布將啟動國際仲裁程序，保留採取進一步法律行動的權利。2月13日，長和再度表示已根據投資保護條約通知巴拿馬政府，並提出磋商邀請。同時亦向可能接管港口的企業發出通知，指出相關安排或對其權益造成損害，並不排除採取法律行動。

巴拿馬政府週一（23日）刊登了最高法院1月底作出的裁決，正式廢除巴拿馬港口公司對巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港的長期特許權。巴拿馬海事局（Panama Maritime Authority，AMP）隨即通過法令，接管了2個港口的設施與系統，包括起重設備、車輛及資訊系統，以確保港口運作持續穩定。

為維持港口營運及保障就業，巴拿馬政府同日也宣布安排馬士基及MSC暫時負責2港口運作，直至新的合約敲定。

對於上述報導，馬士基、MSC及長和暫未回應媒體置評請求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法