國際油價徘徊在半年新高！市場聚焦美伊談判和川普關稅「雙重變數」

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（23日）小幅回落，仍維持在六個月高點附近，此前美國與伊朗即將展開第三輪核談判，同時美國最新一輪關稅政策動盪，也加劇市場對經濟前景的不確定性。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌17美分，跌幅0.26%，收在每桶66.31美元。

布蘭特原油期貨收跌27美分，跌幅0.38%，報每桶71.49美元。

伊朗方面表示，願意就其核計畫作出讓步，以換取制裁解除以及國際社會承認其濃縮鈾的權利。

一名美國高級官員週一透露，美方特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）將於週四在日內瓦與伊朗代表團會晤。

Price Futures Group分析師弗林（Phil Flynn）指出：「這似乎顯示伊朗在核計畫議題上更願意展開對話。」但他同時警告，對伊朗發動攻擊的風險仍然偏高。

市場對美伊可能爆發軍事衝突的憂慮升溫，上週布蘭特油價累計上漲逾5%，並攀升至2025年7月以來最高的每桶72.34美元。

美國最高法院上週的一項裁定，推翻了美國總統川普關稅計畫的關鍵部分，再度引發投資人與企業對政策前景的不確定性。

瑞穗（Mizuho）能源期貨主管亞格（Bob Yawger）表示，上週五最高法院裁決後的關稅不確定性拖累股市，油市也同步走弱。他指出：「關稅在短期內恐成為災難，沒有人真正清楚情況如何發展，也不知道會持續多久。」

