為什麼有些品牌永遠不會與Costco合作 外媒一語道破

〔財經頻道／綜合報導〕以其大宗商品和從服裝、戶外用品到家電和食品雜貨等各種商品的優惠價格，好市多（Costco）累積了龐大的忠實顧客群，而自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）在每家門市都佔據最顯眼的位置，但常客們也經常能看到KitchenAid、Kohler和LG等知名品牌，不過，仔細觀察你會發現，某些品牌永遠不會出現在好市多，美媒報導，除了與外部品牌的關係異常複雜，並對品質標準嚴格要求外，最主要的原因是為了拓展自有品牌，讓外部品牌很難與科克蘭競爭，導致一些知名品牌不願或根本無法與好市多合作。

《chowhound》報導，在Costco很少見到其他品牌的主要原因之一是，多年來，Costco一直將重心放在自有品牌Kirkland Signature上，留給其他品牌的貨架空間相對較少。

Costco成立於1970年代，最初以大宗商品的形式銷售其他品牌的產品，但這種情況在30年前發生了改變，1995年，首批兩款Kirkland Signature產品上市。此後，該自有品牌發展迅猛，如今已成為Costco的王牌產品，佔Costco總收入的4分之1，每年創造數十億美元的利潤。

此外，許多知名品牌其實也是Kirkland Signature產品的生產商。例如，Costco品牌的葡萄酒就來自加州以及世界其他知名葡萄酒產區的眾多知名酒莊。

值得一提的是Costco的行銷策略。雖然缺乏大規模的公開廣告宣傳，看似簡單，但實際上卻頗具策略性。除了要求顧客辦理會員卡之外，Kirkland品牌通常不在其他地方銷售，這使其更具專屬感。

雖然知名品牌在其他商店很容易吸引顧客，但對Costco會員的意義在於獲得物美價廉的商品，而非品牌本身。正因如此，再加上Costco每種商品的種類有限，即使是那些在 Costco 貨架上佔有一席之地的知名品牌，其利潤率也往往較低。

例如，1箱24瓶裝的聖培露氣泡水在Costco的售價為18.94美元（約新台幣590元）至24.69美元（約新台幣770元），而同樣數量的氣泡水在超市的售價則在27.98美元（約新台幣560元）至35.76美元（約新台幣1114元）甚至更高。家用電器的價格差異更大：1台 Cuisinart Barista Bar咖啡機在 Costco 的零售價為249.99美元（約新台幣7787元），但在 Cuisinart 官網上的售價卻高達 379.95美元（約新台幣1.18萬）。

此外，Kirkland Signature與品牌類似的產品進一步加劇了Costco與外部品牌之間的隔閡。例如，2025年，從未與Costco合作過的Lululemon就Costco涉嫌以 Kirkland Signature 品牌銷售其熱門服裝的指控，對Costco提起訴訟。

