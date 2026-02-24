美稱承諾不變！關稅已達協議續用15％ 白宮：232條款不影響

白宮回應，已與美方達成協議的國家將適用全球統一15%關稅，這項最新措施與232關稅無關。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕美國最高法院裁定川普總統去年實施的對等關稅無效，川普隨後簽署行政命令對全球課徵15％關稅，此事件引發各界關注。白宮對此回應，已與美方達成協議的國家將適用全球統一15%關稅，這項最新措施與232關稅無關。

根據《中央社》報導，針對最新15%關稅是否將疊加於現行關稅上，還是一體適用的最高稅率，白宮官員以電郵回覆《中央社》表示，與川普達成貿易協議的國家，例如英國、印度、歐盟、日本等，都是由美國政府依據IEEPA的法律授權加徵關稅，在IEEPA不再適用的狀況下，這些國家現在將依據「貿易法」第122條（Section 122）的法律授權，被課徵全球統一的15%關稅。

白宮官員在回覆中提到，美國政府正尋求其他法律授權，藉此實施更加合適或是預先協商好的關稅稅率。而美國總統川普在社群發文中明確表示，希望所有國家繼續遵守貿易協議中關於減少貿易壁壘及其他讓步的承諾，「這些承諾不變」。

白宮官員也強調，最新的15%關稅措施與美國政府依照「貿易擴張法」第232條實施的關稅無關。

