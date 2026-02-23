75歲翁擁有6千萬住在40年老屋 裝窮背後隱藏最佳「防禦」智慧

日本一名獨居的75歲老人安靜地住在40多年歷史的老屋裡，衣著樸素，但實際上他是個身家3億日圓（台幣6千萬元）的富翁。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕「錢不露白」、過著簡樸的低調生活，或許是保護自己的一種「防禦」。日本一名獨居的75歲老人安靜地住在40多年歷史的木屋裡，衣著樸素，但實際上他是個身家3億日圓（台幣6千萬元）的富翁。他為何選擇過著看似貧窮的生活，以隱藏自己的財富？這背後有著深刻的原因，也蘊含著一些老年人應該了解的「省錢智慧」，以及如何才能安享晚年。

市川先生（化名，75歲，單身）獨自居住在距離車站步行約15分鐘的居民區。他的房子是一棟兩層樓木造建築，已有40多年的歷史。雖然不算破敗不堪，但也並不起眼，更談不上富豪的宅邸。

市川先生總是穿著樸素低調的衣服，他的物品和外表也給人一種簡樸的感覺。他很少外出用餐，而是在當地的超市購物。他大部分時間都安靜地待在圖書館、公園或家中，似乎從不外出旅行。

他很少參加社區協會的會議或當地的活動。他盡量減少與鄰居的交流，也從不談論自己，因此周圍的人都認為他是一位安靜內斂的獨居老人。

「他可能靠退休金過活，沒什麼積蓄，」鄰居們這樣說。然而，在平靜的日常生活背後，市川先生其實是一位擁有3億日圓資產的富豪，只有他的親戚和極少數從事資產管理的專家知道這件事。

「人們常問我為什麼不過更好的生活？我從來都不喜歡奢靡的生活方式，但我也盡量保持低調。」市川略帶尷尬地笑著說。為什麼市川明明擁有如此多的資產，卻還是選擇如此低調地生活呢？

市川先生是一位典型的上班族，從畢業到退休一直在一家中型本地製造企業工作。他從未獲得任何令人羨慕的晉升，年收入也不算高。然而，他從小就性格穩重，40多年來一直奉行節儉的生活方式，將獎金存起來，對名牌汽車和時尚服飾不屑一顧。因此，他的積蓄穩定成長。

退休後不久，他繼承了父母在東京的一塊土地，並將其出售，使他的淨資產超過了3億日圓。他表示，「說實話，我當時很驚訝。我從未想過會達到這個水平。」儘管如此，一向穩重的市川先生並沒有因為資產的增長而變得揮霍無度。相反，市川先生表示，他更注重過一種「低調」的生活。

在他資產增加後不久，發生了一連串事情，這些事情也印證了低調過生活的想法。首先，一位前同事發生了轉變。這位熟人用退休金買了一輛豪華汽車，開始頻繁出入高爾夫球場、餐廳和旅行。他向周圍的人炫耀這些，但不久之後，他就從別人那裡聽說，這個人捲入了一個不正當的投資騙局，損失慘重，甚至還遭遇了入室盜竊。

此外，在他繼承父母遺產後不久，他開始接到許多以前從未聯繫過的親戚的電話，他們請求他借錢給孩子支付出國留學的費用，或者請他為他們的生意做擔保。當他拒絕時，他們指責他冷漠，彼此的關係變得緊張起來。

不僅如此，他還開始接到一些人的電話，試圖向他推銷一些不正當的投資項目，但這些人是如何得知他的訊息，卻不得而知。後來，其中一些交易被證實是騙局。「就像看到了人性的真面目，說實話，挺嚇人的」，市川回憶道。

金錢固然能豐富我們的生活，但它也能製造麻煩的人際關係和各種問題。市川對此深有體會。「既然如此，那還不如一開始就裝作一文不名。我當時就是這麼想的。」 因此，市川沒有選擇搬進更好的房子，也沒有提高自己的生活水平。過著簡樸的生活成了他保護自己的一種「防禦」。

對老年人來說，被視為「富有」所帶來的風險甚至比還在工作時更大。 例如在家庭糾紛方面：遺產問題可能導致兄弟姊妹關係緊張，增加子女和親戚的求助，甚至當資產成為「可靠」的保障時，會破壞家庭關係。

也可能遇到投資詐騙和財務困境，針對老年人的詐騙和惡意金融產品推銷也是令人擔憂的問題。利用「本金保全」、「利潤保全」等誘人承諾的詐騙手段日益複雜，竊取寶貴退休金的手段也越來越高明。

此外，在與鄰居和熟人的交往關係上，知道某人擁有資產可能會營造一種「多捐點」或「直接找那個人要」的氛圍，從而破壞平等的關係。

以上這類問題正是由於金錢的存在而產生的。因此，「保持低調」和「保持沉默」是有效的防禦措施。 「裝窮就等於是給自己築起一道屏障」，市川平靜地說。

