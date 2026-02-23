分析師：川普15％新關稅成短期噪音 投資策略以不變應萬變

分析師認為，川普最新的關稅行動並未引起市場激烈動盪，投資人現在應抱持的態度是按兵不動和靜觀其變。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國最高法院20日裁定總統川普引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收對等關稅的決定違憲後，川普隨即宣布將對全球商品徵收15%關稅。CNBC報導，川普最新的關稅行動並未引起市場激烈動盪，分析師認為，投資人現在應抱持的態度是按兵不動和靜觀其變。

在美國最高法院做出裁決後，美國海關和邊境保護局（CBP）23日發布聲明表示，將於美東時間24日凌晨0時01分停止根據IEEPA徵收的對等關稅（台北時間24日下午1時1分），並指示進口商在其貨物系統中停用所有相關的關稅代碼。

川普政府為了因應美國最高法院的裁決，已於21日宣布將引用「貿易法」第122條，對所有進入美國的進口商品加徵15%的全球關稅，立即生效，期限最長可達150天，以解決持續貿易逆差造成的問題。

市場對川普最新的關稅行動反應平淡，投資人評估認為這些措施可能不會對貿易產生持久影響。23日衡量全球股市表現的MSCI世界指數持平，亞股普遍上漲，歐股則漲跌互見，美股期指小跌，美國10年期公債殖利率維持穩定。

Yardeni Research總裁雅德尼（Ed Yardeni）表示：「市場對這個消息反應並不強烈，因為先前已有廣泛預期。市場去年已經知道，面對川普關稅動盪，全球經濟展現出了驚人的韌性。」

市場策略師表示，美國最高法院的裁決更像是程序上的重置，而非保護主義政策的逆轉。新關稅依據第122條徵收，該條款實際上暫時取代了已被宣告違憲的IEEPA關稅，同時保留了第301條和第232條規定的關稅，包括針對鋼鐵、汽車和中國的關稅。所以，目前還沒有發生什麼足以令市場感到不安的變化。

分析師認為，投資人現在應抱持的態度是保持耐心。Atlas基金管理公司投資長戴夫（Hugh Dive）表示：「現在川普發表的任何貿易政策聲明都不被視為持久有效，不要採取任何行動，這只是噪音，幾天之內就會有新的事情讓你擔心。」

川普在投資人之間已樹立了利用關稅作為談判策略的名聲：他先是宣布一系列全面或激進的措施，然後一旦市場壓力或外交阻力顯現，便會調整策略。這種做法被廣泛稱為TACO：川普總是臨陣退縮。

雅德尼指出：「川普絕不會輕易接受失敗，他肯定有因應之策或策略。」但他指出，新方法也有其限制：根據第122條款徵收的關稅是暫時的，而且難以針對每個國家進行具體調整。

至於投資人應該如何佈局，雅德尼表示：「按兵不動，什麼都不要做。關注企業獲利，關注經濟的韌性。」

