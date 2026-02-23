72歲老婦存500萬元爽退休 晚年卻因「1問題」重返麵包店打工

日媒以真實案例，揭示晚年真正的危機，或許不是資金不足。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名72歲婦人坐擁2500萬日圓（約新台幣502萬元）存款、年金穩定入帳，她本該安享晚年，卻在日復一日的沉默中被「孤獨」逼到牆角，最終，她選擇重返職場，在麵包店打工兼職，日媒以真實案例，揭示晚年真正的危機，或許不是資金不足，而是失去與世界對話的機會。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，72歲的昭子女士（化名）三年前喪夫後，獨自居住在東京的公寓。擁有2500萬日圓（約新台幣502萬元）存款、房貸早已清償，每月還有14.5萬日圓（約新台幣2.9萬元）年金收入，這樣的條件，在多數人眼中足以安享晚年，經濟上並不匱乏，生活開銷若不奢侈，甚至無須動用存款。

但真正讓她感到不安的，並非金錢，而是無聲無息的日常。長期缺乏對話，讓她逐漸感到與社會脫節，更令她震驚的是，有一天照鏡子時，她發現自己的表情變得僵硬而淡漠，「那一刻我很害怕，覺得自己正在消失。」

轉機出現在車站前的一家麵包店。一張時薪1300日圓（約新台幣261元）的徵人啟事，讓她鼓起勇氣撥通電話。睽違30年重返職場，昭子坦言最初忐忑不安，但真正上工後，她才發現自己渴望的從來不是薪水，而是人聲。

同事間的一句「早安」，熟客的一聲「妳總是這麼細心」，讓她重新感受到被需要的價值。如今，她每週工作三天，每月約收入5萬（約新台幣1萬元）日圓。金額不高，卻意義重大。她說「用自己賺的錢請朋友吃飯，或給孫子買禮物，心情完全不同。那是我走出家門、參與社會的證明。」

報導指出，晚年真正的危機，或許不是資金不足，而是失去與世界對話的機會。在高齡化加速的社會，資產不再是晚年幸福的唯一保證。當沉默成為日常，即便擁有數千萬存款，也可能被孤獨侵蝕。

