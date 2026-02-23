台灣吃紅！中國貨在美市占慘創低 「這幾國」被點名大贏家

外媒報導，中國在美國進口市場的角色明顯弱化，越南、台灣、墨西哥與印度等，逐漸成為進口替代來源。（示意圖，路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普推動的關稅政策（目前部分政策遭美國最高法院裁定違法），重塑了2025年的貿易格局。美國知名政治新聞網站報導，中國在美國進口市場的角色明顯弱化，供應鏈重組趨勢浮上檯面，包括越南、台灣、墨西哥與印度等，逐漸成為進口替代來源。

《政客》（Politico）報導，根據美國商務部發布的12月貿易報告，由於部分中國商品一度面臨高達三位數關稅，中國在美國整體進口市場的占比，已從2024年的13.4%降至2025年的9%，創下2000年代初以來新低。不到10年前，中國仍占美國年度進口的5分之1。

進口總額方面，美國自中國進口金額，在2025年降至3080億美元（約新台幣9.6兆元），為2009年以來最低，較2018年5390億美元（約新台幣16兆元）的高點減少逾42%。

國際信用評級機構惠譽（Fitch Ratings）美國經濟研究主管索諾拉（Olu Sonola）及Sarah Repucci分析，綜合川普宣布的關稅措施與部分回撤後，中國商品在2025年11月面臨的「有效」美國關稅率為30.9%。

相較之下，印度為19.7%，越南12.7%，歐盟8.1%，墨西哥4.2%，加拿大3.7%，台灣3.5%。Olu Sonola表示，隨著中國經濟全面下滑，許多亞洲國家正提高其在美國進口市場的占比，其中越南、台灣、墨西哥和印度是最大的受益者。

《POLITICO》指出，美國自中國進口的近半商品中，近半數屬於電機、智慧型手機與電腦等電子產品，相關變化最具代表性。

手機方面，美國過去25年自中國進口近9500億美元（約新台幣29兆元）的手機與相關設備。2017年達720億美元（約新台幣2.2兆元）高峰，但2025年降至300億美元（約新台幣9430億元）。中國在美國手機進口市場的占比，也從2018年的65%大幅滑落至21%

值得注意的是，美國整體手機與相關設備進口總額卻在2025年達1420億美元（約新台幣4.4兆元）新高，顯示需求仍在，只是來源改變。其中越南占22%，印度17%，泰國13%。印度手機進口額幾乎增長近3倍至250億美元（約新台幣7858億元），智慧型手機占美國智慧型手機進口市場42%。

電腦設備轉移情況同樣劇烈。中國在美國電腦進口市場的占比，從2024年的26%降至2025年的4%，進口金額僅約110億美元（約新台幣3457億元），不到前1年的3分之1。對比2021年自中國進口610億美元（約新台幣1.9兆元）紀錄，落差明顯。

然而，美國2025年電腦設備總進口額卻創下2510億美元（約新台幣7.8兆元）新高。其中台灣對美出口，從260億美元（約新台幣8170億元）增至850億美元（約新台幣2.6兆元），墨西哥幾乎翻倍至900億美元（約新台幣282兆元），越南與泰國亦同步成長。

報導還點出，除電子產品外，多數傳統消費品亦呈現下滑。玩具、遊戲與運動用品方面，中國10年前占比高達80%，而2024年進口額約300億美元（約新台幣9427億元），2025年降至不到190億美元（約新台幣5971億元），占比降至53%。其中遊戲機市占從86%降至約4分之1。

服裝與鞋類由2024年的近360億美元（約新台幣1.1兆元），降至2025年的240億美元（約新台幣7542億元），2025年占比約20%，而10年前為42%。

塑膠產品方面，中國2025年占比降至21%，進口額約150億美元（約新台幣4714億元），但仍為最大來源，加拿大、墨西哥和越南緊追在後。顯示器與音響設備等其他電子產品，進口額由120億美元（約新台幣3771億元）降至60億美元（約新台幣1885億元）。

家具、燈具和寢具由185億美元（約新台幣5814億元）減至126億美元（約新台幣3960億元）；藥品進口額約54億美元（約新台幣1697億元），占比不到3%，低於前1年的近80億美元（約新台幣2514億元）。

