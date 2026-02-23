英國硬碟貴到離譜！外媒揭 : 鄉民直飛美國掃貨 機加酒還省6萬元

英國硬碟貴翻天，鄉民決定直飛美國掃貨，扣除成本後還省2千美元。（截取自reddit/r/DataHoarder）

〔財經頻道／綜合報導〕英國硬碟價格高到離譜，有英國網友經過詳細比價與機票與住宿等成本估算後，竟還比本地購買便宜2000美元（約新台幣6萬2852元），乾脆飛到美國親自採購。

據《Tom’s Hardware》報導，一名Reddit用戶在 r/DataHoarder 論壇分享經歷，表示自己長期關注英國市場28TB硬碟價格，卻發現只漲不跌。於是，他乾脆安排了一趟美國行，分別購入2家店、各5顆大容量硬碟，在確認訂單後就立刻訂了飛往紐約的機票與飯店。

據報導，在英美兩地的實際比價讓人震驚。以Seagate IronWolf Pro 28TB 為例，在美國售價約609.99美元（約新台幣1萬9172元），若搭配促銷還能更便宜，但同款產品在英國亞馬遜標價高達980.46美元（約新台幣3萬825元）。

這意味著，每顆硬碟價差超過370美元（約新台幣1萬1631元），若一次購買10顆的價差直接省下3700美元（約新台幣11萬6315元）。

其次，在旅費部分。倫敦希斯洛往返紐約JFK的最便宜機票不到700美元（約新台幣2.2萬元），JFK附近4晚平價旅館約700美元，再加上300美元零用金（約新台幣9428元），總成本約1700美元左右（約新台幣5萬3425元），即便全額自付仍能淨省約2000美元。

但該名網友透露，因是用點數兌換機票與住宿，實際上節省的金額更高。

外媒指出，硬碟價格飆漲並非偶然，雖然AI熱潮最初推升的是記憶體與儲存晶片，但傳統硬碟也正逐步受到波及。自去年第三季以來，硬碟價格已上漲約46%，Western Digital透露2026年的產能已提前售罄。

儘管HDD速度遠不如SSD，但在AI大型資料中心的近線儲存（nearline storage）需求中仍扮演關鍵角色。由於SSD成本最高可達HDD的16倍，資料中心為降低成本，轉而大量採購更具性價比的HDD來儲存龐大的溫資料與冷資料。在需求暴增下，自然推升價格，最終連一般消費者也感受到壓力。

