川普違法關稅明天起停止徵收 海關發出聲明了

2026/02/23 15:09

在美國最高法院裁定川普總統徵收的部分進口對等關稅違法後，美國將停止徵收這些關稅，迫使美國全面撤銷這項備受爭議的貿易工具。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國海關和邊境保護局（ US Customs and Border Protection）在一份聲明中表示，根據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA） 徵收的對等關稅將於美國當地時間週二（24日）凌晨12點01分停止，並指示進口商在其貨物系統中停用所有相關的關稅代碼。

在美國最高法院裁定川普總統徵收的部分進口對等關稅違法後，美國將停止徵收這些關稅，迫使美國全面撤銷這項備受爭議的貿易工具。該工具重塑全球供應鏈，並使美國與主要夥伴的關係緊張。

川普政府為了因應最高法院裁定川普現行關稅制度的大部分條款違法，川普已於上週六（21日）宣布，將對所有進入美國的進口商品加徵15%的全球關稅，立即生效。這項新關稅將取代川普週五宣布的10%全球關稅。

為了徵收新關稅，川普引用了1974年《貿易法》第122條這項法律工具。總的來說，該條款以前從未用於徵收關稅，它允許總統徵收最高15%的關稅，期限最長可達150天，以解決持續貿易逆差造成的問題。

