加密市場崩盤 麻吉大哥持續做多以太幣 累計虧損逾9億元

「麻吉大哥」黃立成高槓桿玩幣大翻車，累計虧損已超過2880萬美元（約新台幣9億元）。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國關稅新一輪不確定性引發市場緊張情緒，比特幣週一 （23 日）早盤跌破6.5萬美元整數關卡，以太幣也同步走弱，失守1900美元關卡。根據鏈上分析團隊Lookonchain監測數據顯示，在加密市場崩盤之際，美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成卻仍持續做多以太幣，目前黃立成累計虧損已超過2880萬美元（約新台幣9億元）。

Lookonchain今稍早在社交平台X發文指出，儘管黃立成再次部分被清算，但他仍在持續加碼以太幣多頭部位。目前黃立成持有1700枚以太幣（價值321萬美元，約新台幣1億元），清算價格為每枚1818.74美元。目前黃立成的總損失已超過2880萬美元。

消息一出，引發網友討論，有網友表示「他要不是對以太幣非常有信心，就是不知道何時停損。」、「這一點已經不再是一種立場，而是一種性格特質。」、「哎喲，損失了2880萬美元……肯定很慘重。」、「兄弟正在和最終boss「清算」戰鬥。」、「我覺得很有意思，儘管最近遭遇了一些挫折，麻吉大哥仍然不斷調整他的以太幣多頭部位。」、「清算之王」等。

