8成企業年後擬加薪？yes123：「2類職務」加薪機率最大

〔記者李靚慧／台北報導〕農曆年後正式開工，上班族最關心的仍是「今年薪水會漲嗎？」根據yes123求職網最新的調查，多數勞工對年後加薪抱持高度期待，也有逾8成受訪企業表示規劃加薪，但實際企業調薪幅度與條件，與勞方想像仍存在不小落差，「業務或銷售人員」及「客服或門市人員」是最有機會調薪的職務。

yes123求職網今（23）日發布最新「馬年新春開工調查」，迎接新春開工第一天，高達77.8%的上班族最想對老闆說的一句話是「可以幫我調薪了嗎？」平均期望在馬年能加薪7.4%，甚至有33%希望調幅1成以上。不僅如此，若選擇轉職，上班族平均期望的待遇也達到4萬5260元，較去年小幅成長，反映出在通膨壓力下，勞方對薪資成長的渴望並未降溫。

然而，從企業端來看，加薪雖非空談，但條件相對保守。調查顯示，雖有80.9%的企業表態年後有加薪計畫，比例高於去年，但其中超過6成屬於「績效式加薪」，真正齊頭式全面調薪者僅占15.8%。

調查顯示，不同職務的加薪機率落差極大，其中「最有機會」被調高薪水的職務，在可複選狀況下，依序為「業務或銷售人員」（65.1%）、「客服或門市人員」（53.2%）、「產線作業員」（41.7%），及「產線工程師或技術型人員」（40.3%）、「行銷或企劃人員」（31.2%）、「研發人員」（25.1%）。對於這些比較有機會「被加薪」的職務，企業平均願意上調的幅度也僅有5%；其中僅有10.3%的公司可能調幅達「1成（含）以上」。

勞資雙方對加薪期待的落差，直接反映在年後去留意向上。調查發現，僅4.8%的上班族認為續留原公司的機率高於跳槽，換言之，高達95.2%的人自評「跳槽機率不低於續留」。其中已有82.2%實際行動投遞履歷，近3成甚至已準備提辭呈，年後轉職潮蓄勢待發。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，長期凍薪、低薪結構，加上生活成本上升，是勞工期待加薪與轉職意願提高的主因。即便企業營運逐步回溫，若薪資與福利未能同步反映成果，人才流動仍難以避免。他也提醒，企業若一再要求員工「共體時艱」，卻未在獲利改善時與員工分享成果，恐將加劇缺工與流失問題。

「馬年新春開工調查」是yes123求職網於2026年2月2日到2月13日，以網路問卷進行

抽樣，調查目前有工作的求職會員（已畢或役畢、免役），有效問卷共1,310份，信心水準

為95%，誤差值為正負2.71%。企業部分有效問卷共1,058份，信心水準為95%，誤

差值為正負3.01%。

