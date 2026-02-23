美債最新報告出爐！中國狂賣不停手 持有量創2008年來新低

最新數據顯示，2025年12月外國持有的美國國債規模，單月減少約884億美元至約9.27兆美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部最新數據顯示，2025年外國投資者對美國金融資產的購買步伐加快，不過中國對美國國債的持有仍持續下降，降至2008年以來最低水準。

綜合媒體報導，2025年外國投資者淨購買長期美國金融資產約1.55兆美元（約新台幣48兆元），較2024年的約1.18兆美元（約新台幣37兆元）大幅上升。在這些資金中，約6585億美元（約新台幣20兆元）流入美股、4427億美元（約新台幣13兆元）流入美國國債，其餘則投入美國公司債券與機構債等。

儘管全年資金流入強勁，但最新數據顯示，2025年12月外國持有的美國國債規模，單月減少約884億美元（約新台幣2.7兆元）至約9.27兆美元（約新台幣291兆元）。

根據媒體報導指出，美國總統川普不斷祭出高關稅措施，理由涵蓋經濟、地緣政治與國家安全等層面，使部分海外投資人心生疑慮，開始調整在美曝險部位，美元匯率也因此面臨壓力。

例如，川普為收購格陵蘭而對丹麥施壓，丹麥退休基金上月警告，醞釀出清持有的美國公債部位；歐洲最大退休基金，荷蘭的Stichting Pensioenfonds ABP，去年就大砍對美國資產曝險。

但美國財政部長貝森特頻頻駁斥所謂「賣美國」（Sell America）論調，聲稱川普2.0經濟政策有助鞏固、而非削弱美國作為全球資本的首選目的地。

根據美國財政部公布的數據，2025年12月，日本持有量減少約172億美元（約新台幣5415億元）至1.19兆美元（約新台幣37兆元）；英國持有量減少約230億美元（約新台幣7241億元）至8660億美元（約新台幣27兆元）；中國持有量約減少4億美元（約新台幣125億元）。

數據顯示，中國持有的美債自2024年底的約7590億美元（約新台幣23兆元），降至2025年底的約6835億美元（約新台幣21兆元），為2008年以來最低。這一趨勢自2020年以來持續，5年累計降幅超過36%。

台灣部分，11月增持30億美元，總額來到3125億美元，為第10大海外美債持有國，但12月減持至3106億美元，排名不變。

分析人士指出，近期地緣政治不穩定因素確實存在，使得做空美元成為一種熱門交易策略；但另一方面，美國國債在全球主權債券市場中仍占據極高比重，美元作為主要儲備貨幣的地位短期內難以動搖，全球資金對美國資產的結構性需求依然存在。

