土方亂象一》雙北土方處理費暴漲3倍 建商籲公平交易委員會應徹查

多名建商控訴雙北民營土資場的土方收取處理費暴漲三倍。示意圖（資料照）

〔調查新聞中心／台北報導〕為解決廢土亂倒問題，今年元旦上路「營建剩餘土石方全流向管理」新制，卻因配套不足，導致全台陷入「土方之亂」，多名建商控訴雙北民營土資場的土方收取處理費用從原先的每立方公尺1300至1500元，漲至每立方公尺3500元至3800元，漲幅接近3倍，以中山區一處建案為例，土方開挖成本增加1.4億元，呼籲公平交易委員會應徹查哄抬漲價的情形，否則小建商未來恐倒一片。

近期土方收取處理費用大漲，一名在雙北有多處建案的建商表示，並非不能接受漲價，相關成本勢必上漲，但要漲得合理，一下子漲三倍實在令人吃不消，現民營土資場收每立方公尺3500元至3800元，尤其土方長期被特定業者壟斷，出現哄抬狀況，應由政府調查實際的成本，並估算漲多少幅度為合理範圍，而不是讓業者隨意喊價。

該建商指出，土方長期被特定業者壟斷，過去常有亂漲情形，這次又藉著新制上路，大漲一波，他曾收集土方亂漲價資料向公平交易委員會檢舉，卻苦無下文，最終只能任由業者哄抬價格，這次漲價最離譜，小建商恐撐不住倒閉。

另名建商指出，曾遇過開挖中，結果業者又坐地起價、要求加碼，否則就不處理土的問題，甚至還找民意代表「關心」，最終也只能摸摸鼻子付掉，相信這類情況如今只會日益嚴重。

建照土方地下室棄土證明原本每立方公尺單價為250元，如今漲為450元；開挖地下室土方挖運棄數量原每立方公尺單價1300至1500元，漲為3500至3800元；預壘樁施工土方挖運棄原每立方公尺單價1800元，漲為4500元。

有建商直接拿出現正進行中的建案舉例，原在中山區的建案，土方相關處理費為1.12億元，漲價後卻變2.55億元，營業稅也從56萬元漲至127萬元，直呼吃不消。另有內湖區內湖路一段上的建案土方相關處理費增加約7500萬元。南港區也有建商說自家建案土方相關處理費增加1億多元。

公平交易委員會回應，不論是漲價或調整價格，只要是因市場缺貨、成本增加，如土方需另覓場地處理與存放，導致供給減少、價格提高，原則上都屬市場機制運作的結果，未違反《公平交易法》，但若是土方業者涉及「聯合哄抬價格，就可介入調查。

公平交易委員會進一步指出，若相關業者間有聚會、聯繫、互通訊息，約定共同調漲價格，才能認定違法，若建商掌握聯合漲價的具體事證，可提出檢舉。

中央也發現民間土資場有價格上漲的問題，行政院長卓榮泰日前表示，將請行政院政委、顧問再協調，使收費趨於合理與一致化，讓成本合理可控。

