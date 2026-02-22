智利櫻桃好慘！外媒意外曝光2.4萬噸遭中國拒收銷毀 損失37億

智利櫻桃2025/26產季輸往中國的價格大跌。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕智利櫻桃長年依賴中國市場，2025/26產季因中國需求疲軟以及供應增加，價格暴跌，使得櫻桃農重新思考策略。外媒還意外曝光，2025年年初一批輸往中國的櫻桃因馬士基貨輪擱淺，造成船上1300多個貨櫃、2.4萬噸的智利櫻桃有品質疑慮，遭中國拒收，並在同年3月銷毀，損失達1.2億美元（約台幣37.8億）。

《Fresh Plaza》及《Cherry Times》等外媒報導，智利櫻桃產業正面臨2025/26產季出口量增加、價格下跌以及中國需求疲軟的挑戰。在經歷了數年的出口成長後，市場參與者表示，市場已出現調整跡象。

據智利水果公司（Frutas de Chile）稱，櫻桃出貨量達到1.138億箱，相當於59萬噸，超過最初預計的1.1億箱。由於收穫集中在1月初，並在農曆新年之前運抵中國。出口商說，櫻桃品質穩定，但供應太過集中對市場造成壓力。

智利水果協會主席馬蘭比奧 （Ivan Marambio）表示，生產商和出口商都做得很好，最大的挑戰在於供應集中度。從產季開始到1月20日，運往中國的櫻桃超過去年同期。

Fedefruta主席卡頓（Victor Catan表示），過去一年來，中國的購買力下降，本產季的情況可能比上個產季更加複雜。價格下跌也很顯著，從每公斤約2.99美元至5.99美元，降至每公斤1.50美元至2.49美元。中國佔智利櫻桃出口的比重，則從92%下降至87%。

外媒還意外曝光2025年初智利櫻桃輸往中國過程還遇到一大慘事。馬士基1貨輪在海上擱淺20 多天後，在2025年2月17日抵達中國港口，船上所載運的1300多個貨櫃、2.4萬噸的智利櫻桃，因品質疑慮遭中國拒收，並在同年3月銷毀，損失達1.2億美元。

報導直言，智利櫻桃產業多年來一直聚焦中國市場，這起事件對智利櫻桃產業造成沉重打擊。加上2025/26年產季輸中價格大跌，Agrícola Don Fortunato總經理Patricio Bravo表示，智利櫻桃產業的「超級週期」已經終結，歷史高點的價格不太可能重現了。

