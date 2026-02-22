以為逃過一劫！川普秒祭15％新關稅反擊 加拿大白高興一場

面對美方在關稅政策上的強硬態度，加國企業界深感不安。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國最高法院日前裁定總統川普的全球關稅違憲，其中包括針對加拿大、墨西哥、中國加徵的「芬太尼關稅」。儘管加國政府對此判決表示歡迎，但隨後川普迅速反擊，宣布改徵更重的15%全球關稅，且鋼鐵、鋁材與汽車等核心產業依然維持原關稅，讓渥太華當局對於即將到來的《美墨加貿易協定》（USMCA）審查感到憂心。

據《BBC》報導，針對美高院裁決，加拿大美加貿易部長勒布朗（Dominic LeBlanc）在社群平台表示，該裁定證明先前徵收的「芬太尼關稅」並不具正當性。然而川普隨即透過「真實社群」（Truth Social）發文，將原定取代舊制的10%全球關稅調升至15%。儘管白宮事後澄清，在USMCA框架下的豁免權將延續至新計畫，但對高度依賴美國市場的加國製造業者而言，鋼鐵、鋁材及汽車等支柱產業的關稅維持不變，依然是沉重的負擔。

請繼續往下閱讀...

雙邊經貿目前面臨的最大考驗，在於即將於7月1日到期的USMCA六年一度審查。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）近日受訪坦言，相較於墨西哥，與加拿大的談判「更具挑戰」。葛里爾指出，加國安大略省先前為反制關稅而下架美產酒類，以及加拿大實施《線上串流法》要求Netflix與Spotify等美企須撥款扶持加國本土作品，皆被美方視為違反貿易公平原則，成為重啟談判的重大障礙。

面對美方的強硬態度，加國企業界深感不安。加拿大製造業與出口商協會（CME）執行長達比（Dennis Darby）強調，業者迫切需要一個能結束反覆貿易干擾、基於規則的穩定貿易環境。由於加拿大目前有75%的出口流向美國，渥太華當局正計畫於2035年前將非美市場的出口額增加一倍，以降低對單一盟友的過度依賴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法