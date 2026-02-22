全球輸美新關稅15％ 台新新光金經濟學家李鎮宇看傳產優勢降低

台新金控首席經濟學家李鎮宇。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國聯邦最高法院推翻援引國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施對等關稅，美國總統川普宣布新關稅上調至15%。台新新光金控首席經濟學家李鎮宇昨日呼籲，不要以為IEEPA被否決，台灣就可以對美國食言，這樣的風險反而更大，今日他更進一步分析，對台灣傳統產業來說，優勢較原先降低，須警惕競爭力流失且防範後續調查。

面對農曆春節休市期間，美國關稅案再度生變，李鎮宇昨日特別強調，台灣政府、朝野萬萬不要誤判，不要以為IEEPA被否決，台灣就可以對美國食言，或對既有承諾打折，這樣的風險反而更大。

他認為，IEEPA原本的威嚇在於可以因對方不履約而隨時加碼，如今這個彈性被法院限縮，未來若要升級，只能走232或301條款，反而影響更大、更深遠。

今日台新投顧則出具最新報告，提出五大重點總結：

1、美國自2月24日起全美進口加徵15%稅率（為期150天）。

2、豁免關鍵，除美墨加（USMCA）豁免外，半導體、醫藥、關鍵礦物豁免。

3、戰略升級，貿易戰從「行政命令」轉向「法律制度化」，手段將更持久。

4、退稅問題，預計將花數月甚至數年的時間進行訴訟。

5、台灣傳產原先優勢降低，須警惕競爭力流失並防範後續調查。

