地主注意！基隆市七堵、中正區地籍圖重測作業將起跑

基隆市政府地政處暨所屬地政事務所將進行115年度地籍圖重測作業。（記者吳昇儒攝）

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市政府地政處暨所屬地政事務所為釐整地籍、保障民眾權益，將進行115年度地籍圖重測作業，將針對七堵區瑪陵坑段西勢內寮小段、東勢上股小段及中正區彭佳嶼段、棉花嶼段，共計約2107筆土地進行重測。重測區內民眾如接獲通知時，請依日期及地點，帶身分證、私章到場指界，接受地籍調查以保自身權益。

地政處長謝旻成表示，基隆市目前仍有許多日據時期沿用至今之地籍圖，因年代久遠，致圖紙伸縮、破損嚴重，且受土地分割、天然地形變遷及人為界址變動等影響，常有圖、簿、地三者不符之情形，加上施測當時受限於技術、設備及比例尺過小等因素，測繪精度難以符合時代需求，影響公私財產權益甚鉅。

為求公平課稅，維護人民權益，將推動地籍圖重測作業，將界址點以座標形式數值化永久保存，確實釐整地籍。

謝旻成也提醒土地所有權人於重測作業開辦後，務必透過作業宣導會瞭解相關作業程序，於地籍圖重測宣導會後將接續進行地籍調查工作，重測區內民眾如接獲地籍調查通知書時，請依照指定日期及地點，攜帶國民身分證、私章，在重測土地之界址點設立界標，並到場指界接受地籍調查以保自身權益。

倘若土地所有權人因故不能到場，得出具委託書委託他人辦理。倘土地所有權人未能於通知之期限內到場指界，重測人員得依土地法第46條之2第1項規定（鄰地界址、現使用人之指界、參照舊地籍圖、地方習慣等方式）逕行施測，請民眾務必在通知指定日期到場指界，以維自身權益。

辦理重測過程中如對重測工作如有任何疑義事項，可親至基隆市政府地政處或電洽有關承辦人員屆時承辦人員將會對所提問題及疑義事項詳細解說。

