賣房炒匯All IN敗光光 炫富阿北淪下流老人好悽慘

日媒披露，1位日本長者投資失利不止損，最終慘賠。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕投資失利若不能及時止損，恐造成難以彌補的損失。1位日本阿北因炒匯身家從3000萬日圓增至8000萬（約台幣600萬至1600萬），開心買房、買豪車炫富，平衡自己長年無法晉升的自卑心。投資一度失利，阿北還不服輸，決定賣房加上退休金全部All IN，最後輸到只剩500萬日圓（約台幣100萬），妻子也被迫去打工，維持生計。

日媒《The Gold Online》報導，町田宏（62歳，化名）的沉淪始於自卑、虛榮和對過去成功的過度自信。町田在一家大型製造商擔任銷售員，與58歲的妻子和21歲正在上大學的女兒一起生活。他年薪750萬日圓（約台幣150萬），52歲時已累積3000萬日圓（約台幣600萬）積蓄。就在這時，一個轉捩點出現了。

請繼續往下閱讀...

他聽到同事談論自己如何透過投資增加資產，「把錢存進銀行帳戶根本不會增值」這句話給町田留下深刻印象。他想盡可能為退休儲蓄，也想留錢留給女兒。正是這些簡單的願望促使町田開始投資。當時，外匯交易正逐漸流行，對於白天有工作的町田來說，外匯交易似乎是一個不錯選擇，因為它允許夜間交易，而且起步資金也比較少。

他最初每月只進行大約10萬日圓（約台幣2萬）的小額交易。幸運的是，他抓住市場趨勢，開始獲利。隨著交易額和槓桿不斷提高，他的交易規模和槓桿比例也逐漸增加。到55歲時，他最初投資的3000萬日圓（約台幣600萬）已經增值到8000萬日圓（約台幣1600萬）。

在獲得如此巨額利潤後，他心想：「我不想過這樣平淡無奇的生活」。儘管他在一家大公司工作，但在晉升競爭中卻屢屢碰壁，最終只能做一名普通員工，而他的同事們都成了高管。原本打算為退休和女兒投資的資金，卻因為外匯交易的成功而，成了他填補內心自卑感的途徑。

町田在東京港區買了一棟新公寓，還用現金買了夢寐以求的豪車，並帶著家人出國旅行。然而，這種光鮮亮麗的生活方式卻隱藏著致命陷阱。不知不覺，他的每月支出就超過100萬日圓（約台幣20萬）。他仍然每月從外匯帳戶提取約50萬日圓（約台幣10萬），而他的薪水根本無法涵蓋這筆支出。町田顫抖懊悔回憶，「我當時完全被沖昏了頭。」

町田的身家在55歲時達到頂峰，之後仍續投資外匯，卻開始出現損失。4年間，他的資產從8000萬日圓（約台幣約1600萬）縮水至2000萬日圓（約台幣400萬）。

町田60歲退休，領了2000萬日圓退休金，心想重返職場意味著收入大幅下降。他的解決辦法是賣掉公寓，改為租房​​。他認為這是最快降低最大開支，並增加現金流的方法。他向妻子解釋說，他想賣掉公寓是為了簡化投資，堅稱「市場只是暫時低迷，我們很快就能買回來」。

最終，町田的賣房所得、退休金及外匯帳戶餘額及退休金，使得其總資產來到7500萬日圓（約台幣1500萬）。此時，町田犯了一個致命的判斷錯誤。他希望用這筆錢迅速彌補損失，於是將資金集中投入了高槓桿交易。

他無法忘記55歲時資產增值到8000萬日圓的成功，心想：「有了這筆錢，我又能過上那樣的生活了。」 然而，他的處境卻變得無比糟糕。退休僅僅幾個月後，他的外匯虧損飆升至7000萬日圓（約台幣1400萬），最後他不得不平倉，不僅損失賣房所得，還損失退休金，最終只剩下500萬日圓。

町田最後決定向家人坦白一切，妻子決定和丈夫一起努力重建生活，還到超市打工，每月收入約18萬日圓（約台幣3.6萬），町田則決心賣掉心愛的豪車，盡量節省度日。町田的妻子悲嘆，「女兒不得不靠獎學金貸款，我真為她難過。我們希望晚年過上簡樸的生活，只要我還能動，我就會一直工作下去。」

報導說，一度生活無虞的町田為何會突然破產？町田的失敗源自於他對投資真諦的誤解，以為外匯投資帶來的短期收益可以長期維持，還因此大幅提高生活水平。此外，町田的投資行為還潛藏著一個心理陷阱，投資的黃金法則包括設定並嚴格執行止損、分散投資降低風險以及用盈餘進行投資，這些町田全都違背了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法