青年婚育租屋專案加碼 今年助5.2萬戶家庭受惠

政府推動直接興辦社會住宅，截至去年12月底止，全國已完工、興建中及已決標待開工計12萬2680戶；青年婚育租屋專案部分，今年加碼助5.2萬戶家庭受惠。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院新會期2月24日開議，當天將邀請行政院長卓榮泰施政報告並備質詢。據行政院送交國會的施政報告，政府推動直接興辦社會住宅，截至去年12月底止，全國已完工、興建中及已決標待開工計12萬2680戶；青年婚育租屋專案部分，今年加碼助5.2萬戶家庭受惠。

施政報告指出，在社會住宅方面，執行「社會住宅包租代管計畫」，2025年10月1日於全台19個直轄市、縣市開辦第5期計畫，並推出「強化弱勢租屋協助」及「換居專案加碼補助」二大精進措施，以穩定租賃關係、提升業者服務品質，截至去年12月底止，各期有效契約數合計10萬4803戶。

另外，實施300億元中央擴大租金補貼專案，行政院同意延長期程至2026年，及提高2025年補貼戶數至75萬戶，截至2025年12月底止，計核定91萬餘件。

報告強調，為提高國人生育意願，內政部結合社會住宅、包租代管及租金補貼三大方向，推展「青年婚育租屋協助專案」，去年中央興辦社會住宅已提供1022戶予新婚及育有學齡前幼兒家庭優先入住。

報告提及，今年起透過補貼金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目、優先入住社會住宅等四大措施，支持婚育家庭穩定居住，預估約5.2萬戶家庭受惠。

