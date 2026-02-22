「風獅爺保佑我中大獎」 金門男高喊後竟刮中100萬

台彩表示，截至2月21日止，「2000萬超級紅包」已刮出4個2000萬元、176個100萬元。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，金門縣一位年約30歲男子，過年期間返鄉與老朋友聚餐，路過彩券行時一行人決定進店試試手氣，當時店內人潮眾多，只剩角落有位子，男子坐下後發現旁邊有一尊「近我者富」的風獅爺，很開心地說「風獅爺要保佑我中大獎了」，沒想到竟刮中100萬元，一群人歡呼直喊：「風獅爺真的顯靈了！」

根據金門縣金城鎮「六福彩券行」代理人童小姐描述，中獎人跟朋友吃宵夜後原本想要再到處逛逛，但當地商家多數早早就休息，路過彩券行時發現燈火通明十分熱鬧，同行友人提議不如大家一起玩刮刮樂，中獎人一開始搞不清楚自己中多少，遞給朋友確認後，朋友興奮地跟他說中了10萬，他開心拿著彩券到櫃檯請店員協助對獎，沒想到竟是中了100萬元，讓男子又驚又喜，現場客人聽聞也相當開心，紛紛湊近恭喜希望能沾沾中獎喜氣。

台彩表示，「2000萬超級紅包」刮刮樂共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元；根據統計，截至2月21日止，已刮出4個2000萬元、176個100萬元。

