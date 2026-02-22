向貔貅許願！孝順姐妹刮中100萬 淚喊「學貸終於能還清」

台彩表示，桃園一對孝順姐妹刮中100萬元，將用來還清學貸。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，據桃園市中壢區中正路「翔翔彩券行」代理人林先生轉述，一對孝順的姐妹，當天購買刮刮樂前妹妹還站在彩券行的貔貅前默默許願「希望能把學貸還清就好」，姐妹各挑1張「2000萬超級紅包」坐在店內角落慢慢刮，刮到一半妹妹忽然停下動作把彩券遞給姊姊，確認中大獎後2人愣在原地，沒有歡喜大聲尖叫，而是感動得眼框泛紅緊握彼此的雙手，看得出來這筆獎金對她們意義深重。

林先生描述，這對年輕姐妹每年過年都會相約一起走春逛夜市，並到彩券行玩刮刮樂，每年一起刮刮樂這個習慣對姐妹而言，不只希望中獎，更是為了未來打氣的小小儀式感，這次經彩券行協助確認刮中100萬元後，姐妹倆第一時間想到不是要把獎金拿去購物或旅遊，而是異口同聲表示：「先把學貸還完，剩下獎金要拿來孝順父母，父母多年以來省吃儉用都是為了供她們讀書，如今終於有能力回報養育之恩。」

台彩表示，「2000萬超級紅包」刮刮樂共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元；根據統計，截至2月21日，已刮出4個2000萬元、176個100萬元。

