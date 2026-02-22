川普預告更多關稅要來了! 台灣緊守原協議影響有限、散戶免驚

台灣緊守原協議影響有限，散戶免驚。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國總統川普昨晚在社群媒體上宣布，將稍早決定的10%新關稅調升至法律允許的最高上限15%，還預告更多關稅要來了；法人多認為，只要緊守原協議，那麼台灣晶片與電子零件等為主要輸美項目，屬於免徵關稅豁免條款，影響層面有限，台股投資人無需多慮。

法人分析，其實美國聯邦最高法院推翻援引國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施對等關稅，跟台灣與美國一月的貿易協議內容關係不大，一月的貿易協定主要是針對232條款，包括台積電以及所有半導體產業在美國適用的關稅，與IEEPA無關，而台灣是全球第一個跟美國達成關於232條款協議的國家，稅率從25%以上降至15%，這一點才是市場最關切的。

請繼續往下閱讀...

法人也說，此時，川普將新關稅調高到15%，更預告將疊加更多關稅，但對台灣來說，一月的貿易協定就處於稅率最低的水準，只要緊守原協議，影響有限；同時，在各國處於關稅紛擾、不確定因素擴大的階段，台灣能因順利談妥關稅協定、安然度過國際間的震盪，對企業、對台股影響都是最輕微。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法